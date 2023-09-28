Sözde Dağlık Karabağ rejimi kendini lağvetti

Dünyada hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Samvel Şahmaranyan, sözde cumhuriyeti feshetti. Şahmaranyan’ın imzaladığı kararnameye göre sözde cumhuriyetin varlığı 1 Ocak 2024’te sona erecek.
OPERASYONUN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN KARAR
Azerbaycan, Karabağ’daki Ermeni güçlerinin provokatif eylemlerinin ardından anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı grupları bölgeden çıkarmak amacıyla 19 Eylül’de antiterör operasyonu başlatmıştı. 24 saat sonunda operasyon başarıyla tamamlanırken, bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Karabağ’daki sözde yönetim kendini feshetme kararı aldı.
TÜM SÖZDE KURUMLAR TASFİYE EDİLECEK
Sözde yönetimin başkanı Samvel Şahramanyan, Karabağ’daki sözde yönetimin varlığının 1 Ocak 2024’e kadar sona erdirilmesine ilişkin kararnameye imza attı. Kararname ile yılbaşından önce bütün sözde kurumların tasfiye edilmesi isteniyor.
HİÇBİR ÜLKE TANIMIYOR
Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Karabağ’ın işgalinden sonra 2 Eylül 1991’de kağıt üstünde kurumuştu. Bu sözde cumhuriyet, günümüzde hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.
KARABAĞ’DAN ERMENİSTAN’A GEÇENLERİN SAYISI ARTIYOR
Öte yandan Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından gönüllü olarak Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 65 bini geçti. Ermeni siviller, Ermenistan’a dönmek için Dağlık Karabağ-Kornidzor sınır hattında geçişe devam ediyor.