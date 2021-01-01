Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Hükümete Uyarı !

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Hükümete Uyarı !
2 views
12 Ekim 2021 - 16:06

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hükümete ek tedbirler alınması yönünde çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılama ve toplumsal bağışıklık sağlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceyhan toplumsal bağışıklığın her gün azaldığını belirtti.

Mehmet Ceyhan’ın açıklamaları şu şekilde:

Aşı ile korunan kişi sayısı yanı toplumsal bağışıklık artmıyor. Her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. Yüzde 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz.

EK TEDBİR ÇAĞRISI

Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez.

 TÜRKİYE’DE SON DURUM

11 Ekim koronavirüs verilerine göre Türkiye’de 188 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 563 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,91 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 666 bin 626 olarak açıklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3. Köprüde Defile3. Köprüde Defile
DDK’dan Tarım Bakanlığı’na Rüşvet Soruşturması!DDK’dan Tarım Bakanlığı’na Rüşvet Soruşturması!
Bunlar Ne Kadar Vergi Ödediler ?Bunlar Ne Kadar Vergi Ödediler ?
Büyük İddia !Büyük İddia !
Mehtap Taşkıran Niçin Yardım İstedi ?Mehtap Taşkıran Niçin Yardım İstedi ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Orka Holding’den Yeni Yatırım Müjdesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3. Köprüde Defile
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DDK’dan Tarım Bakanlığı’na Rüşvet Soruşturması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bunlar Ne Kadar Vergi Ödediler ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Büyük İddia !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehtap Taşkıran Niçin Yardım İstedi ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tüketici Mahkemesinden Taahhüt Kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Hükümete Uyarı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar Rekor Kırdı Sosyal Medya Sallandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Olaylar Büyüdü Özür Diledi
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüketici Mahkemesinden Taahhüt KararıEkim 12, 2021-4:12 pm
Dolar Rekor Kırdı Sosyal Medya SallandıEkim 12, 2021-3:11 pm
Olaylar Büyüdü Özür DilediEkim 12, 2021-2:54 pm
Eski Aşıklar Bir Araya GeldiEkim 12, 2021-2:33 pm
Twitter Sonunda Bu Özelliği GetirdiEkim 12, 2021-1:01 pm
Sabancı “Uzaklaştırma” Almıştı, Hapis Kararı ÇıktıEkim 12, 2021-12:57 pm
Kendi İç Çamaşırını Kendi TanıttıEkim 12, 2021-9:46 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !