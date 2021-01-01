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MHP’den Bahçeli’ye Veto !

MHP’den Bahçeli’ye Veto !
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12 Ekim 2021 - 14:09
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Devlet Bahçeli ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı ve “MHP’liler Devlet Bahçeli’nin adaylığını veto etti” dedi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, MHP’nin siyasi hayatlarını, hedeflerini AK Parti’ye ve Erdoğan’a entegre eden bir garip tavır ortaya koyduğunu söyledi. “MHP’liler Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı adaylığını veto etti” diyen Uğuroğlu, “Bahçeli cumhurbaşkanı adaylığını açıklayamıyor… Yetmedi; Devlet Bahçeli de Devlet Bahçeli’nin adaylığını veto etti” diyerek, yazısında MHP’nin AK Parti’ye olan tutumunu sert bir dille eleştirdi.

‘MHP ÖYLE BİR SUSKUNLUK İÇİNDEKİ…’

“Her şey ayan beyan ortada… Siyasi hayatlarını, hedeflerini AKP’ye ve Erdoğan’a entegre eden bir garip siyasi tavır ortaya koyuyor MHP. Sonra da kalkıp İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığını HDP’nin veto ettiği yalanını üretiyorlar. Allah akıl fikir versin” diyen Uğuroğlu, ‘Zamlar dolu gibi yağacak’ başlıklı yazısının devamında şunları kaydetti:

“Önce kendi liderlerinin AKP’ye ve Erdoğan’a teslim olan tavrına baksınlar. Siyaseten ülkeyi yönetmeye aday olmayan MHP; Gerçek muhalefet yapan, vatandaşın büyük ilgi ve desteği ile oy oranını tüm anketlerde yüzde 20’lere yükselten ve Türkiye’yi iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter rejim ile yönetmeye talip olan Meral Akşener’e iftira atıyorlar.

MHP öyle bir suskunluk içindeki; Ege Denizindeki vatan toprağı 20 Türk adası, Yunanlar tarafından işgal edildi ve hatta tek tek edilmeye devam ediliyor. Yunan Cumhurbaşkanı, bakanları vatan topraklarımızda resmî devlet törenleri yapıyor devletimize meydan okuyor Devlet Bey umursamıyor. Bahçeli ‘Türkiye’nin beka sorunu var’ gerekçesi ile AKP iktidarını ve ‘Tek Adam Rejimi’ni destekliyor. Ama vatan toprağımız 20 Türk adasının işgalini 12 adanın silahlandırılmasını görmezden geliyor.

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