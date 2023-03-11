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Son dakika… İçişleri Bakanlığı açıkladı: Oy kullanacak afetzedeler dikkat! Adres beyanı nasıl yapılacak?

Son dakika… İçişleri Bakanlığı açıkladı: Oy kullanacak afetzedeler dikkat! Adres beyanı nasıl yapılacak?
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11 Mart 2023 - 12:14

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde oy kullanacak afetzedelerin adres beyanının nasıl yapılacağı duyuruldu. Adres beyanının 17 Mart tarihine kasar e-Devlet ve nüfusmatiklerden yapılabileceği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, “14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız için duyuru” başlıklı mesaj ile adres beyanı hakkında yapılması gerekenleri açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Depremzede vatandaşların diğer il veya ilçelerden birine taşınmışlarsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil), aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları adres beyanını, 17 Mart 2023 saat 23:59’a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerden yapabilecekleri belirtildi.

Ayrıca 18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanı işlemlerinin ilçe Seçim kurulları kararı ile yapılabileceği duyuruldu.

 

Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Oy kullanacak afetzedeler dikkat Adres beyanı nasıl yapılacak

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