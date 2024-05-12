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İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Mayıs 2024 - 12:21

Üsküdar’da yapılacak olan “İstanbul’u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu” ile Şişli’de yapılacak “Bizim Sokak” etkinliği sebebiyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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