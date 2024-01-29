Piyasalar odaklandı: Gözler FED’de… Yeni haftanın ekonomi gündemi belli oldu!

Kızıldeniz’deki nakliye aksaklıklarının yoğunlaştığı bir ortamda piyasaların odağında Fed’in 2024 yılı için ilk faiz kararı bulunuyor.
Bu hafta toplanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) ile gündemdeki yerini koruyor.
Yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, Fed’in ne zaman yön değiştireceğine dair ipuçları için merakla beklenecek. Fed’in yanı sıra İngiltere Merkez Bankası da önümüzdeki hafta toplanacak ancak daha büyük zorluklarla karşı karşıya.
Öte yandan ABD işgücü piyasası raporunun yanı sıra Euro bölgesi GSYH ve TÜFE verileri de dahil olmak üzere birçok önemli veri bu haftanın ajandasında.
Özellikle Kızıldeniz’deki aksaklıklar enflasyon için önemli riskler oluştururken, veri ve kararlar dikkatle izlenecek.
Ocak ayı öncü PMI verileri, imalatçıların tedarik zincirleriyle ilgili sorunların arttığını bildirdiğini gösterdi. En büyük dört gelişmiş ekonomi olan ABD, Avro Bölgesi, Japonya ve İngiltere’de ortalama tedarikçi teslimat süreleri Ocak ayında son bir yılda ilk kez uzadı.
Gecikmeler, Husi isyancıların saldırılarının giderek daha fazla sayıda nakliye şirketinin Asya’dan Avrupa’ya mallarını Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu üzerinden taşımasına yol açtığı bir dönemde meydana geldi.
Bu nedenle, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan küresel imalat PMI verileri, sevkiyat gecikmelerinin etkisi hakkında daha fazla bilgi verecek.
OCAK AYI ENFLASYONU BİR SONRAKİ HAFTAYA KALIYOR
Yurt içinde Ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri, hizmet üretici fiyatları, yabancı ziyaretçi sayısı ve İstanbul enflasyonu öncelikli olarak takip edilecek.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, bankacılık sektörü aylık raporu ve Hazine’nin önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma raporu da takvimde yer alıyor.
Borsa İstanbul’da 2023 yılı son çeyreğine ait bilanço dönemi de gelecek hafta bankalarla başlayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Şubat ayının 3. gününün Cumartesi’ye gelmesi nedeniyle 5 Şubat Pazartesi açıklanacak.