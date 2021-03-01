Metro Turizm Kaçak Giren Afganları mı Taşıyor?

Skandallarla adından sıkça söz ettiren Metro Turizm’in İran’dan Van’a gelen mültecileri taşıdığı görüntüler gündem oldu.

Türkiye yangın, sel ve göç sorunuyla boğuşuyor. Güney kıyılarını küle çeviren orman yangınlarının ardından, kuzey kıyılarında da sel felaketi yaşanıyor. Bu sırada ülkenin doğusunda ise bir göç dalgası var.

Skandallarla adından sıkça söz ettiren Metro Turizm’in İran’dan Van’a gelen mültecileri taşıdığı görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde, yol kenarında duran Metro Turizm aracına mültecilerin hızlıca bindiği görülüyor.

Videonun sonunda yer alan konuşmalarda, bir Metro Turizm çalışanının “Bütün firmalar taşıyor. Sadece biz değil” diyerek olayı savunduğu duyuluyor.

Askerin ise görüntü almaya izin vermediği, gazeteciyi bölgeden uzaklaştırdığı da konuşmalara yansıyor.