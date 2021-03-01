HaberKonseyi

Metro Turizm Kaçak Giren Afganları mı Taşıyor?

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Metro Turizm Kaçak Giren Afganları mı Taşıyor?
2 views
13 Ağustos 2021 - 15:16
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Skandallarla adından sıkça söz ettiren Metro Turizm’in İran’dan Van’a gelen mültecileri taşıdığı görüntüler gündem oldu.

Türkiye yangın, sel ve göç sorunuyla boğuşuyor. Güney kıyılarını küle çeviren orman yangınlarının ardından, kuzey kıyılarında da sel felaketi yaşanıyor. Bu sırada ülkenin doğusunda ise bir göç dalgası var.

Skandallarla adından sıkça söz ettiren Metro Turizm’in İran’dan Van’a gelen mültecileri taşıdığı görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde, yol kenarında duran Metro Turizm aracına mültecilerin hızlıca bindiği görülüyor.

Videonun sonunda yer alan konuşmalarda, bir Metro Turizm çalışanının “Bütün firmalar taşıyor. Sadece biz değil” diyerek olayı savunduğu duyuluyor.

Askerin ise görüntü almaya izin vermediği, gazeteciyi bölgeden uzaklaştırdığı da konuşmalara yansıyor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Talip Özdemir’i Protokol Teselli EttiAli Talip Özdemir’i Protokol Teselli Etti
Hedef Gösterildi Troller Saldırıya GeçtiHedef Gösterildi Troller Saldırıya Geçti
İktidarı Şaşırtacak Sonuçlarİktidarı Şaşırtacak Sonuçlar
Çarpıcı Sığınmacı YorumuÇarpıcı Sığınmacı Yorumu
THK’dan Şok DetayTHK’dan Şok Detay
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güzel Sunucu’yu Kimler Kızdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakim Suç Ekibi İle İçki Sofrasında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Talip Özdemir’i Protokol Teselli Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hedef Gösterildi Troller Saldırıya Geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İktidarı Şaşırtacak Sonuçlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çarpıcı Sığınmacı Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü İsimler Sessiz Kalmadı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THK’dan Şok Detay
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metro Turizm Kaçak Giren Afganları mı Taşıyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Binance Türkiye’den İddialara Yanıt
SON DAKİKA HABERLERİ
Güzel Sunucu’yu Kimler KızdırdıAğustos 13, 2021-5:20 pm
Ünlü İsimler Sessiz Kalmadı !Ağustos 13, 2021-3:33 pm
VLP Aşısında Faz-2 Çalışmaları TamamlandıAğustos 13, 2021-12:38 pm
Batı Karadeniz’deki Sellerde Can Kaybı 27’ye YükseldiAğustos 13, 2021-11:58 am
Erdoğan’ın Yardım Hesabı Açmasına Sosyal Medyada Tepki YağdıAğustos 13, 2021-11:49 am
Binek Otomobil ÖTV Matrah Oranlarında DeğişiklikAğustos 13, 2021-11:31 am
FETÖ İddiası !Ağustos 13, 2021-11:06 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.