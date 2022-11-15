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Anayasa Mahkemesi’nden çalışanlar için ‘WhatsApp’ kararı

Anayasa Mahkemesi’nden çalışanlar için ‘WhatsApp’ kararı
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15 Kasım 2022 - 13:39
Şirket telefonundaki mesaj yüzünden çıkarılan işçiyi haklı bulan Anayasa Mahkemesi, işverenin çalışanların Whatsapp yazışmalarını kontrol edemeyeceğine hükmetti.
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