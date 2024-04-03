Malatya’daki depremin ardından Naci Görür uyardı

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48’i gösterirken 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen deprem, çevre illerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadı.

NACİ GÖRÜR AÇIKLADI

Depremin ardından bir panik yaşanırken, Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir uyarıda bulundu. Görür, söz konusu paylaşımında, “Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun” ifadelerini kaydetti.

ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan depremin sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, durumla ilgili bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Malatya Doğanşehir’de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.” açıklamasında bulundu.