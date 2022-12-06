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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?
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06 Aralık 2022 - 14:47
Yargı dizisinde Ceylin karakterine can veren Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile el ele gittikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi. Yaklaşık 3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aşkının bittiği iddia edildi. Ayrılık sebebine dair ileri sürülenler şok ederken konu ile ilgili açıklama da geldi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 1

Kaan Yıldırım ile sevgilisi Pınar Deniz’in büyük aşkının bittiği iddia edildi. TV8 kanalındaki 2. Sayfa programında yılın aşkının bitişine dair bomba detaylar aktarıldı. İşte tüm yaşananlar…

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 2

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 3

3 aydır aşk yaşayan ve sosyal medya hesaplarından ilişkilerini göz önünde yaşayan ikili, ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 4

KISKANÇLIK KRİZ ÇIKARDI

2. Sayfa’nın haberine göre, Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım’ın kıskançlıklarından bunalınca ilişkide büyük bir kriz çıktı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 5

Deniz’in sosyal medya hesabından yayınladığı banyo pozundan rahatsız olan Yıldırım, kıskançlık krizine girince ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 6

2. Sayfa programının açıkladığına göre Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkını bitiren ünlü aktörün kıskançlığı olmuş.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 7

Pınar Deniz, sevgilisi Kaan’ı çok maço buluyormuş. Bardağı taşıran olay ise müstehcen paylaşım olmuş.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 8

Birbirlerini takipten çıkmayan, fotoğrafları silmeyen çiftten Pınar Deniz’in yakınlarına ise “Şimdilik mola verdik” dediği iddia edildi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 9

Ancak söz konusu iddialara ikiliden jet hızında yanıt geldi.

2. Sayfa’yı yalanlayan Kaan Yıldırım bir aşk pozu paylaşarak şunları söyledi:

“Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldim ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi.”

Pınar Deniz ise paylaşıma “Seni çok seviyorum” yazdı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 10

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Aşklarını göz önünde yaşayan ve sık sık birlikte görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından da romantik pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyordu.

Son olarak Instagram hesabından romantik pozlarını paylaşarak Deniz’in doğum gününü kutlayan yakışıklı oyuncu “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim” ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 11

“BİR VAZGEÇEMEME HALİ…”

Hadise’nin eski sevgilisi, Pınar Deniz’in yeni aşkı Kaan Yıldırım konuk olduğu programda açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 12

HAYALİNİ KURDUĞUN MESLEĞİ Mİ YAPIYORSUN?

“Çocukken ağaç doktoru olmak istiyordum. Eğitimimi pazarlama üzerine aldım ve sonrasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da çalışmaya başladım. Kendimi mutsuz hissettiğim bir dönemde annemin tavsiyesi ile nefes kampına gittim. Kampın son günü ekip halinde tiyatro gösterisi yapacaktık.”

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 13

“Gösteri sonunda çoğu kişiden profesyonel oyunculuk yapmam konusunda destek gördüm ve oyunculuk yapmak istediğimi anladım. Bir süre oyunculuk eğitimi aldım. Askerlikten sonra ailem anlayışlı bir şekilde beni oyunculuk yapmak konusunda desteklediler.”

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 14

MESLEĞİNİ NE KADAR SEVİYORSUN?

“Oyunculuğa büyük bir tutku ile bağlıyım. Çok yakışıklı olduğumu düşünmüyorum, bence ekran bir aura meselesidir . Ben kariyerimde karakter oyunculuğu seçtim. Yakışıklı görünmek gibi bir amacım yoktu. Farklı karakterler deneyimlemek istedim.”

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? İddialar herkesi şok etti... - Sayfa 15

AŞK VE TUTKU SENİN İÇİN NE İFADE EDER?

“Aşk da insanı yüksek hissettiren insana iyi gelen bir duygu. Tutku da öyle. Yaptığın iş olur, spora karşı tutkun olur, deniz karşı olur… Bir vazgeçememe hali. Aşk da iyidir tutku da iyidir”

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi?
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