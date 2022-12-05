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Survivor Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil Dudak Dudağa Sosyal Medya Sallandı

Survivor Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil Dudak Dudağa Sosyal Medya Sallandı
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05 Aralık 2022 - 17:51

Yasmin Erbil son olarak yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlarken gecede sevgilisi de vardı.

Survivor Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil’in dudak dudağa pozları sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz dudak dudağa pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Ebil ile Nergis Kumbasar’ın kızı olan Yasmin Erbil’in doğum gününde arkadaşları ve sevgilisiyle felekten bir gece yaşadı.

Son zamanlarda pozlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil bir süredir gözlerden uzak tutmaya çalıştığı sevgilisi Yiğit Poyraz ile samimi anlar yaşadı.

Arkadaşlarının arasında dudak dudağa görüntülenen Yasmin Erbil’in o anları sosyal medyada gündeme geldi. İkiliyi bazı takipçileri çok yakıştırırken bazıları yakıştırmadı.

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