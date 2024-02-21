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Şampiyonlar Ligi’nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü

Şampiyonlar Ligi’nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Şubat 2024 - 10:27
Şampiyonlar Ligi’nde Inter’in Atletico Madrid’i konuk ettiği maçta tribünde ilginç bir kişi görüntülendi.

Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 1

Şampiyonlar Ligi’ne atılan goller değil, tribündeki bu kişi damga vurdu. Inter-Atletico Madrid maçının başında tribünde yerine alan kişi görenleri korkuttu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu konu hakkında yorumlarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 2

TRİBÜNDE PANİK YAŞANDI

Görenleri korkutan bu kişi yanındaki seyircileri ilk başta korkuttu. Yüzünde siyah maskeyle tek başına oturduğu için şüphelenen kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 3

ÜNLÜ ŞARKICI KANYE WEST

Kanye West, Inter-Atletico Madrid maçı için Giuseppe Meazza’ya geldiği ve ilginç tarzı ile tribünde yerini aldığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 4

İŞTE BAZI YORUMLAR…

Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 5
Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 6
Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 7
Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 8
Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 9
Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 10
Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 11
Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 12
Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü - Sayfa 13
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