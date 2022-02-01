Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !

ONUR BAYTAN KİMDİR ?

Küçük yaşlardan beri müzikle yakından ilgilenmekte olan Onur Baytan, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur.

Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan

Onur BAYTAN katıldığı ses yarışmaları sayesinde geniş kitlelerce tanınmaktadır. Henüz çocuk yaşlarda katıldığı “Bir Şarkısın Sen” isimli yarışma ile ilk kez ekrana çıkan Onur Baytan, sonrasında Murat boz, Gökhan Özoğuz ve Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı, Acun Ilıcalı‘nın sunumu ile TV8 kanalında ekrana gelen “O Ses Türkiye” yarışması ile ünlenmiş ve sevilmiştir. Onur BAYTAN O Ses Türkiye yarışmasında Ebru Gündeş‘in ekibinde yer almıştır.

Onur Baytan 3 Yıllık Aranın Ardından Geri Dönüyor

Yeni gelin dizisinde parlayıp adından söz ettiren ve aynı zamanda meleklerin aşkı dizisinde oynayıp boy gösteren genç star 3 yıllık aranın ardından bomba gibi geri dönüş yaptı .

2017 yılında Feride hilal AKIN ile beraber ayrılık zor şarkısını seslendiren genç star 70 milyon dinlettirerek müzik camiasında da büyük bir yükseliş göstermişti .

bu büyük aranın ardından bomba gibi geri dönen hem oyuncu hem şarkıcı Onur BAYTAN

ben sana yandım adlı singlenı dijital platformlarda 1 milyon dinletmesinin yanı sıra düzenli olarak üretmeye başladığını ve yakın zamanda bomba gibi bir albüm çıkaracağını ve adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği konuşulan onur BAYTAN’ın teklifleri değerlendirdiği merak konusu.