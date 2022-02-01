Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !

Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !
49 views
14 Mayıs 2022 - 12:36

ONUR BAYTAN KİMDİR ?

Küçük yaşlardan beri müzikle yakından ilgilenmekte olan Onur Baytan, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur.
Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan
Onur BAYTAN katıldığı ses yarışmaları sayesinde geniş kitlelerce tanınmaktadır. Henüz çocuk yaşlarda katıldığı “Bir Şarkısın Sen” isimli yarışma ile ilk kez ekrana çıkan Onur Baytan, sonrasında Murat boz, Gökhan Özoğuz ve Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı, Acun Ilıcalı‘nın sunumu ile TV8 kanalında ekrana gelen “O Ses Türkiye” yarışması ile ünlenmiş ve sevilmiştir. Onur BAYTAN O Ses Türkiye yarışmasında Ebru Gündeş‘in ekibinde yer almıştır.

onur baytan

Onur Baytan 3 Yıllık Aranın Ardından Geri Dönüyor

Yeni gelin dizisinde parlayıp adından söz ettiren ve aynı zamanda meleklerin aşkı dizisinde oynayıp boy gösteren genç star 3 yıllık aranın ardından bomba gibi geri dönüş yaptı .
2017 yılında Feride hilal AKIN ile beraber ayrılık zor şarkısını seslendiren genç star 70 milyon dinlettirerek müzik camiasında da büyük bir yükseliş göstermişti .
bu büyük aranın ardından bomba gibi geri dönen hem oyuncu hem şarkıcı Onur BAYTAN
ben sana yandım adlı singlenı dijital platformlarda 1 milyon dinletmesinin yanı sıra düzenli olarak üretmeye başladığını ve yakın zamanda bomba gibi bir albüm çıkaracağını ve adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.
oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği konuşulan onur BAYTAN’ın teklifleri değerlendirdiği merak konusu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladıİrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladı
Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”
NASA paylaştı, yer yerinden oynadı!NASA paylaştı, yer yerinden oynadı!
Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…
Dünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdiDünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki… “Sancın mı var her fotoğrafta…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray için sürpriz kaleci iddiası! Muslera ayrılıyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA paylaştı, yer yerinden oynadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nursel Köse’den ‘gizli evlilik’ itirafı! ‘Utandım’ diyerek ilk kez anlattı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kendall Jenner’ın salatalık kesişi dalga konusu oldu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !