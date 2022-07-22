Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt’tan Pınar Deniz’e olay yaratan gönderme!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.
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Tatilin tadını çıkaran güzel oyuncu sahilde çekildiği fotoğrafını ‘Dalgayı yedikten iki dakika sonra ben’ cümlesiyle paylaşmıştı.
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Pınar Deniz’in bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı sporcusu Ebrar Karakurt da Pınar Deniz’e gönderme yaptı.
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Denizin içinden video çeken Ebrar Karakurt, takipçilerini güldürmeyi başardı.
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Başarılı sporcu paylaşımına “Dalgayı yedikten 2 saniye sonra ben” notunu düştü.
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Videonun altına Murat Övüç’ün söylediği şarkıyı da ekledi.
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Ebrar Karakurt’un bu paylaşımı takipçilerini güldürürken, sosyal medyada gündem oldu.
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İşte Ebrar’ın o paylaşımı…
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Pınar Deniz’in bu gönderme cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.
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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
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Şu sıralar tatilde olan Pınar Deniz, bikinili pozlarıyla beğeni topluyor.
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İşte Pınar Deniz’in öne çıkan bazı paylaşımları..
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