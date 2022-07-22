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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt’tan Pınar Deniz’e olay yaratan gönderme!

Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt’tan Pınar Deniz’e olay yaratan gönderme!
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22 Temmuz 2022 - 16:02
Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Ebrar, bu kez de ünlü oyuncu Pınar Deniz’in yaptığı paylaşıma gönderme yaparak video çekti. Yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 2

Tatilin tadını çıkaran güzel oyuncu sahilde çekildiği fotoğrafını ‘Dalgayı yedikten iki dakika sonra ben’ cümlesiyle paylaşmıştı.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 3

Pınar Deniz’in bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 4

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı sporcusu Ebrar Karakurt da Pınar Deniz’e gönderme yaptı.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 5

Denizin içinden video çeken Ebrar Karakurt, takipçilerini güldürmeyi başardı.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 6

Başarılı sporcu paylaşımına “Dalgayı yedikten 2 saniye sonra ben” notunu düştü.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 7

 Videonun altına Murat Övüç’ün söylediği şarkıyı da ekledi.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 8

Ebrar Karakurt’un bu paylaşımı takipçilerini güldürürken, sosyal medyada gündem oldu.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 9

İşte Ebrar’ın o paylaşımı…

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 10

Pınar Deniz’in bu gönderme cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 11

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 12

Şu sıralar tatilde olan Pınar Deniz, bikinili pozlarıyla beğeni topluyor.

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 13

İşte Pınar Deniz’in öne çıkan bazı paylaşımları..

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 14

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 15

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 16

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 17

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 18

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 19

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 20

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 21

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 22

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 23

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 24

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 25

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Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt'tan Pınar Deniz'e olay yaratan gönderme! - Sayfa 26

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