Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! “İçine bir şey giymemiş sandım”

Son günlerde bir jean markasının yüzü olan ve markanın reklamını yaptıktan sonra başka bir jean markasının ceketini giymesiyle dalga konusu olan Serenay Sarıkaya paylaşımıyla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya beyaz şort ve ceket takımıyla hayranlarını mest etti. Oyuncunun pozunu gören bazı takipçiler ceketin içinde bluz olmadığını sandı.