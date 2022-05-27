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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! “İçine bir şey giymemiş sandım”

Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! “İçine bir şey giymemiş sandım”
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27 Mayıs 2022 - 15:04

Son günlerde bir jean markasının yüzü olan ve markanın reklamını yaptıktan sonra başka bir jean markasının ceketini giymesiyle dalga konusu olan Serenay Sarıkaya paylaşımıyla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya beyaz şort ve ceket takımıyla hayranlarını mest etti. Oyuncunun pozunu gören bazı takipçiler ceketin içinde bluz olmadığını sandı.

Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 1

Sosyal medya hesabı Instagram’da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 2

Bir ödül töreni için hazırlık yapan ve son halini sosyal medyadan paylaşan oyuncunun tarzı beğeni topladı.

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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 3

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Serenay Sarıkaya mini şortu ve ceketli haliyle pozlarına yorum da yaptı.

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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 4

Bazı takipçiler oyuncunun ceketin içine bir şey giymediğini sandı.

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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 5

Serenay Sarıkaya’ya “İçine bir şey giymemiş sandım”, “Çok güzelsiniz”, “Ceketin içinde sütyen yok sandım”, “Aklım çıktı bluz varmış” yorumları geldi.

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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 6

Enis Arıkan ve İbrahim Selim ise arkadaşlarının pozlarına kalp emojisiyle destek verdi.

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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 7

İşte o pozlar…

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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 8
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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 9
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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 10
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Serenay Sarıkaya mini şortlu ve ceketli pozuyla olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım" - Sayfa 11

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