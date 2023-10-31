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Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük aşkını tek kalemde sildi. İlk açıklama geldi

Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük aşkını tek kalemde sildi. İlk açıklama geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2023 - 18:10

Mehmet Ali Erbil, evlilik teklifi ettiği 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile ayrıldı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 7 ay önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişki yaşamaya başladı. Kısa sürede aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil’in mutluluğu kısa sürdü.

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FOTOĞRAFLARI DA SİLDİLER

Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten ayrılık haberi geldi.

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Instagram hesabından paylaşım yapan Gülseren Ceylan, “Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil, Instagram hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları sildi.

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“EV, ARABA VE PIRLANTALAR İSTİYORDU”

Ayrılığı doğrulayan Erbil Yenigünaydın’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli “Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam” demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil.”

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