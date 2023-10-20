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Melis Sezen’in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor

Melis Sezen’in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Ekim 2023 - 10:07
En son Fox Tv’de yayınlanan Gülcemal dizisinde oynadığı ‘Deva Nakkaşoğlu’ karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Melis Sezen’in yıllar önceki estetiksiz halini görenler çok şaşırdı.

Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 1

Dansları, özel hayatı ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Melis Sezen bu defa eski haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar önceki bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Melis Sezen‘in ilk rol aldığı dizisindeki görüntüsü herkesi şaşırttı.

Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 2

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu ise Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.

Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 3

Güzel oyuncunun ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ dizisinde lise bir genç kızı oynadığı hali ortaya çıktı. Sezen‘in yüzündeki ufak değişiklikler dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncu doğal güzel olsa da çenesinde sivriltme işlemi yaptırdığı söyleniyor.

Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 4

Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı.

Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 5

2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı.

Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 6

2019 yılında Mahsun Kırmızıgül‘ün yönetmenliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1‘de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan “Nazan” karakterini canlandırdı.

Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 7

Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan “Derin” adlı karakteri canlandırdı.

Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 8
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 9
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 10
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 11
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 12
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 13
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 14
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 15
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 16
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 17
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 18
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 19
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 20
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 21
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 22
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 23
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 24
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 25
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 26
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 27
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 28
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 29
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 30
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 31
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 32
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 33
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 34
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 35
Melis Sezen'in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor - Sayfa 36
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