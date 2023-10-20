Melis Sezen’in estetiksiz hali ortaya çıktı! İlk bakışta tanımak çok zor

Dansları, özel hayatı ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Melis Sezen bu defa eski haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar önceki bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Melis Sezen‘in ilk rol aldığı dizisindeki görüntüsü herkesi şaşırttı.