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Selen Görgüzel’in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden…

Selen Görgüzel’in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden…
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22 Temmuz 2022 - 15:56

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel de Seren Serengil gibi yeni doğmuş erkek çocuklarının sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıkladı. Selen Görgüzel bu konuda açıklama yaparken utandı ve “Ama şimdi yalnız anlaşılmasın tamamen bilimsel” demeyi de ihmal etmedi.

Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 1

Ünlü kadınların güzellik sırları dönem dönem merak konusu oluyor. Kimi yüzüne Fransız askısı yaptırıyor kimi ise sünnet derisinde şifayı arıyor.

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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 2

Son olarak Seren Serengil’in açıkladığı bir yöntemi Hamdi Alkan ile yeni boşanan Selen Görgüzel de yaptırdı.

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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 3

Bikinili pozlarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel, son olarak Nişantaşı Citys’te görüntülendi.

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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 4

Snob Magazin’in haberine göre; yaz sezonunu Bodrum’da ve İstanbul’da sahne alarak geçirdiğini söyleyen Selen Görgüzel, İstanbul’a gündem yaratacak bir kişisel cilt bakımı yaptırmak için geldiğini söyledi.

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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 5

“SÜNNET ARTIKLARINDAN…”
Özel bir klinikte sünnet çocuklarının sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cilt estetiğinde kullandığını söyleyen Selen Görgüzel açıklamasında şunları söyledi:

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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 6

Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış.

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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 7
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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 8
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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 9
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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 10
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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 17
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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 20
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Selen Görgüzel'in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden... - Sayfa 21

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