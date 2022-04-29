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Paylaşım Yaptılar Yakayı Ele Verdiler Evleniyorlar!

Paylaşım Yaptılar Yakayı Ele Verdiler Evleniyorlar!
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29 Nisan 2022 - 13:32

Snopp Magazinin haberine göre, Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin ve Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan’ın evleneceği iddia edildi. Hayranlarını heyecanlandıran gelişmenin detayları haberimizde.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Selami Şahin’in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile 2020 yılında aşk yaşamaya başlamıştı.

Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı.

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Çift, vesikalık fotoğraflarını Instagram’dan yayınladı. Çırpan’ın gönderisini, “Konuyu biliyorsunuz. Çocuklar maceraya atılıyor.” ifadeleriyle yayınlaması, “Resmen evleniyorlar” ve “Allah tamamına erdirsin” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Dünyaevine girmeyi planladıkları konuşulan çift, konuyla alakalı henüz sessizliklerini koruyor.

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LİDER ŞAHİN KİMDİR?
Mehmet Lider Şahin, 3 Aralık 1985’de Didem – Selami çiftinin ilk çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. İsmini, babasının yakın arkadaşı Zeki Müren koydu.

Küçük yaşlardan beri müzikle içli dışlı olan Şahin, ailesinin de teşviğiyle çocukluğunda piyano ve gitar çalmaya başladı.

2018 yılında Ümit Çırak’tan oyunculuk dersleri aldı. Aynı sene içinde Seninle Başım Dertte Müzikali’nde başrol oyuncusu olarak Toprak Sağlam, Suna Keskin, İsmail Düvenci ve Hakan Altıner gibi birçok usta isimle aynı sahneyi paylaştı. Lider Şahin, oyunculuğu ve seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı.

Şahin’in söz ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi ‘Mesela’ 6 Eylül 2019’da Lider Entertainment etiketiyle piyasaya çıktı.

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ECEM ÇIRPAN KİMDİR?
Ecem Çırpan, 10 Temmuz 1996 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Voleybol kariyeri olan Çırpan, Miss Turkey 2015 yarışmasının birincilik ödülünü kazanarak modellik yapmaya başlamıştır.

ECEM ÇIRPAN’IN ÖZEL HAYATI
Çırpan, Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşamaktadır.

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