Paylaşım Yaptılar Yakayı Ele Verdiler Evleniyorlar!

Küçük yaşlardan beri müzikle içli dışlı olan Şahin, ailesinin de teşviğiyle çocukluğunda piyano ve gitar çalmaya başladı.

2018 yılında Ümit Çırak’tan oyunculuk dersleri aldı. Aynı sene içinde Seninle Başım Dertte Müzikali’nde başrol oyuncusu olarak Toprak Sağlam, Suna Keskin, İsmail Düvenci ve Hakan Altıner gibi birçok usta isimle aynı sahneyi paylaştı. Lider Şahin, oyunculuğu ve seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı.

Şahin’in söz ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi ‘Mesela’ 6 Eylül 2019’da Lider Entertainment etiketiyle piyasaya çıktı.