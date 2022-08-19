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Serenay Sarıkaya’ya dev Lewis Hamilton teklifi! Böylesini kimse beklemiyordu

Serenay Sarıkaya’ya dev Lewis Hamilton teklifi! Böylesini kimse beklemiyordu
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19 Ağustos 2022 - 14:15
Reklam anlaşmalarından servet kazanan Serenay Sarıkaya’nın anlaşmayı imzalarsa partneri ise Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton olacak.
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