Serenay Sarıkaya’ya dev Lewis Hamilton teklifi! Böylesini kimse beklemiyordu

Özel hayatı ve oyunculuk kariyeriyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, büyük bir reklam anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya’nın güzelliğinin yanı sıra Türk dizilerinin tüm dünyadaki popülerliğinden de faydalanmak isteyen marka, güzel oyuncunun partneri için ise yıldız bir isim seçti.
KAMERA KARŞISINA GEÇECEKLER
Sarıkaya’nın şu anda imza aşamasında olduğu reklam filminde iddialara göre; Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile beraber kamera karşısına geçmesi bekleniyor.
Şimdilerde yeni projeleri için koşturma içerisinde olan 30 yaşındaki güzel oyuncu, reklamlar sayesinde de servet kazanıyor.