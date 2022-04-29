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Merve Boluğur’un Bikinisi Bu Kadar da Olmaz Dedirtti

Merve Boluğur’un Bikinisi Bu Kadar da Olmaz Dedirtti
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29 Nisan 2022 - 13:28

Paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur bu defa sosyal medyada giydiği iki beden küçük bikini üstüyle gündem oldu. İşte detaylar..
 

 

Acemi Cadı adlı dizide canlandırdığı ‘Ayşegül’ karakteriyle tanınan Merve Boluğur, Instagram paylaşımları sayesinde ekranda olmamasına rağmen kendini unutturmuyor. Hem açıklamaları hem paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur yaz sezonunu açtı ve Alaçatı’ya gitti.
 

 

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Alaçatı’ya gidip denize girince çok mutlu olan oyuncu üst üste paylaşımlar yaptı. Önce mayolu ardından bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur son olarak iddialı bir poza imza attı.
“Alaçatı bomboş sahibi gibiyim, lütfen gelmeyin” diyen Boluğur siyah göğüslerine küçük gelen bikini üstüyle mutluluk pozu verdi.

 

 

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Merve Boluğur’un bu pozunu görenler “Kendini aştın”, “Üstsüz paylaşmadığın kaldı” yorumları yaptı.

 

 

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