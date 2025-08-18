“Türkiye’ye dönmek istiyorum” iddiasını Sibel Kekilli yalanladı

Dünyaca ünlü oyuncu Sibel Kekilli, “Türkiye’ye dönmek istiyorum” dediğine dair çıkan haberleri yalanladı. Almanya’da yaşayan 45 yaşındaki Türk asıllı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları ti’ye alarak, “Görünüşe göre bu insanlar benim bilmediğim bir şeyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“Duvara Karşı”, “Game of Thrones” ve “Karanlık Gece” gibi yapımlarla tanınan Kekilli, daha önce Türkiye’den gelen yoğun taciz mesajları nedeniyle Instagram hesabına Türkiye’den erişimi bir süreliğine kapatmıştı. “Bir kadın ne yaparsa yapsın, onu taciz etme hakkınız yok” çıkışıyla gündem olan ünlü oyuncu, iddiaların asılsız olduğunu net bir dille ortaya koydu.