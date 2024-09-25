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Derin Mermerci evdeki hayvanlarıyla yatakta poz verdi! “Sahiplenmeye devam edeceğiz”

Derin Mermerci evdeki hayvanlarıyla yatakta poz verdi! “Sahiplenmeye devam edeceğiz”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Eylül 2024 - 14:13

Sokak hayvanlarının toplatılmasına karşı çıkan Derin Mermerci, sahiplendiği cins köpekleriyle yatakta poz verip köpekler için hazırlanan yasaya tepki gösterdi.

Türkiye’deki saldırgan sokak köpekleri yüzünden onlarca vatandaşımız yaşamını yitirdi, yüzlercesi ölümden döndü.

ÜNLÜLER TEPKİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak.

Ülkede ciddi bir sorun haline gelmesine rağmen ünlü kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci de sosyal medya hesabından tepki gösterdiği yürürlüğe giren yasayla ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Sosyetik güzel, en son evinde beslendiği cins köpekleriyle yatakta verdiği pozu yayınladı:

Derin Mermerci yayınladığı kareye şu notu düştü:

“SAHİPLENMEYE DEVAM”

“Bence tablo çok net ve açık…

Biz sahiplenmeye devam edeceğiz.

Matilda resimde eksik çünkü ezilir diye özel yatağında, bir de 3 bacaklım yolda..

Biz bu ülkenin vatandaşıyız, bu katliama bir son verilmeli.

Siz sahiplenin dediniz başımız üstüne Sayın @rterdogan Ama sizden naçizane ricam; sokak köpekleri toplanırken ki görüntüleri izlemeniz.

Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.”

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