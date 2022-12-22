Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı! Sezen Aksu’dan tek bir şey istemiş

‘Hayat Bilgisi’, ‘Davetsiz Misafir’ ve ‘Sevda Çiçeği’ adlı yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Pakize Suda, uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Suda, beyninin pıhtı atması sonucu hayata gözlerini yumdu.

“SEZEN BENİM ARKAMDAN BİR HATIRA ORMANI YAPTIR”

Pakize Suda’nın vefatının ardından 2015 senesinde sunuculuğunu yaptığı bir programda vasiyet açıklaması gündeme geldi. O dönem Sezen Aksu’nun vefat eden Aysel Gürel için 5 bin fidan diktirdiğini öğrenen Suda, bir vasiyette bulunmuştu. Aksu’ya seslenen ünlü isim, “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır” demişti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz perşembe günü beynine pıhtı atan Pakize Suda’nın tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi’nde vefat ettiği öğrenildi. Üzücü haberi veren Pakize Suda’nın yeğeni Dilara Elagözlü “Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım” dedi.