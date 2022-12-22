Soner Yalçın hangi gazeteyi satın aldı? ‘İmamoğlu’nun gazete ayağı eksikti…’

tv100 yazarı Fuat Uğur, Ekrem İmamoğlu’nun ‘medya ayağına’ dair çarpıcı iddialarda bulundu.

“[CHP] parti teşkilatında ağırlıklı ortalamanın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tutum aldığı malum. Ancak bir yandan Meral Akşener’i arkasına aldığı için CHP’lilerin büyük tepkisini çeken Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ısrarından vazgeçmek bir yana, bu yolun kilometre taşlarını yavaş yavaş döşediğini net biçimde görüyoruz” değerlendirmesinde bulunan Fuat Uğur, “İmamoğlu’nun televizyon destekleri tamamdı. Oda TV gibi sınırsız destek atan bir internet sitesi de vardı ama bir de gazeteye ihtiyaç duyuluyordu. Sonuçta o da oldu. Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın ki kendisi Murat Ongun’un hocası olur, Avni Özgürel’in sahibi olduğu Yeni Birlik gazetesini satın aldı” dedi ve ekledi:

“Yalçın, gazetenin çalışanlarına ‘Hiçbir şeyi değişmesin böyle devam edin’ demiş. O zaman neden satın aldın? Öyle ya sonuçta Yeni Birlik iktidara yakın bir gazete. Bu çok ilginç geldi bana ve sebebini düşündüm. Anladım ki bir şeyler olmasını bekliyorlar harekete geçmek için.”

Fuat Uğur’un ‘Teknik direktör ne der bilmem ama İmamoğlu’nun medyasına yeni katılanlar var’ adlı yazısından ‘İmamoğlu Yayın Ağının Gazete Ayağı Eksikti O Da Tamamlandı’ başlıklı bölüm şöyle:

Geçen hafta ise son derece mühim bir gelişme yaşandı. Bu durumu Twitter hesabımdan duyurdum ve yalanlanmadı da.

İmamoğlu’nun televizyon destekleri tamamdı. Oda TV gibi sınırsız destek atan bir internet sitesi de vardı ama bir de gazeteye ihtiyaç duyuluyordu.

Sonuçta o da oldu. Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın ki kendisi Murat Ongun’un hocası olur, Avni Özgürel’in sahibi olduğu Yeni Birlik gazetesini satın aldı. Yeni Birlik gazetesi aslında piyasada satışı olmayan, iktidarı destekleyen, resmi ilanları için çıkan bir gazete. Aldığım bilgilere göre bir hayli de borcu var. Pazarlık kaç liraya oldu bilemiyorum ama Avni Özgürel’in ciddi miktarda paraya ihtiyacı olduğundan haberdarım. Hatta bunun için Ekrem İmamoğlu’ndan bile para istedi.

Hem aldığım istihbarat hem de tahminlerime göre olay şöyle gelişti.

İmamoğlu kendisine bu konuda ümit vermedi ama sonra gazeteyi satın almak için kapısına Soner Yalçın’ı gönderdi. Dediğim gibi Avni Özgürel’in sıkıntısı büyük. Bu yüzden en az 5-6 milyon lira ödenmiştir diye düşünüyorum borçlar dışında. Tabii bu paranın Soner Yalçın’ın cebinden çıkmadığına da adım gibi eminim.

Yalçın, gazetenin çalışanlarına “Hiçbir şeyi değişmesin böyle devam edin” demiş. O zaman neden satın aldın? Öyle ya sonuçta Yeni Birlik iktidara yakın bir gazete.

Bu çok ilginç geldi bana ve sebebini düşündüm.

Anladım ki bir şeyler olmasını bekliyorlar harekete geçmek için.

Ne olacağını söyleyeyim size:

EKREM İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ADAY GÖSTERİLMESİ!

Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Toplantısı’na katılmak için Kemal Bey’den talepte bulunduğunda kendisine “olur” dendi. Ama İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB’nin (o ne demekse) Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin “Başkan İmamoğlu’nu Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı’na davet etti” diye tüm tanıdığı gazetecilere mesaj attı. Oysa gerçek öyle değildi. CHP Genel Merkezi İmamoğlu’nun bu isteğini kabul etmiş ama ondan da “Benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu’dur” diyen bir konuşma yapması beklentisine girilmişti. İmamoğlu bu talebi alınca hemen o gece Fatih Altaylı’ya bir açıklama yaparak “Oyuna girebilecek ve skoru değiştirebilecek bir oyuncuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar ya da sokmaz, bilemem ama ben hazırım” dedi. Böylece adaylığını ilk kez bu kadar net biçimde deklare etmiş oldu.

İmamoğlu bu konuda o kadar cüretkâr ki CHP Genel Merkezi’nde onun bu fütursuzluğuna “cahil cesareti” diyenler bile var. Belli ki güvendiği dağlara henüz kar yağmamış. Yani karşısında babası Kemal Kılıçdaroğlu olsa da arkasında ise manevi annesi Meral Akşener ile enternasyonal bağlantıları hizalanmış durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kimse partimizin içişlerine karışmasın” sözüne cevap veremeyen Meral Akşener’in dünkü grup toplantısında “Ben geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yanına koştum. Tıpkı Ekrem kardeşimin yanına koştuğum gibi” diyerek alacak tahsiline çıktığını da buraya bir kayıt olarak düşelim.

Dünden beri herkes Teknik Direktör’ün ne yapacağını merak ederken dönme hızına yetişemediğimiz Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi ve “Her CHP’linin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır” dedi.

Ona Fatih Altaylı’ya söyledikleri hatırlatılınca da “Oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Tek kişilik oyun görüyoruz, takım oyununu unuttu millet. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar” cevabını verdi.

CHP Genel Merkezi’ne ninni gibi geldi bu açıklama bana.

Bakalım “Bir adım geri, sonrasında iki adım ileri” mi?

İzleyip görelim.