Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçın’a dikkat çeken uyarı!

Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi Hürriyet yazarları köşelerinde değerlendirdi. Güntekin Onay, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’a dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 10’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor’un gollerini 45+4’te Abdülkadir Ömür ve 90+6’da Cornelius atyarken Beşiktaş’ın sayısını 62’de Larin kaydetti.

Bu sonucun ardından lider Trabzonspor’un puanı 30 oldu. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları, derbiyi değerlendirdi.

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Haftanın en heyecan verici maçına iki taraf çok farklı psikolojilerde çıktı. Hatay mağlubiyeti sonrası, artık iyiden iyiye kâbusa dönen Şampiyonlar Ligi deplasmanını ekledikten sonra dönüp lider Trabzonspor ile oynamak, Beşiktaş’ın tercih edeceği fikstür değildi kuşkusuz. Sergen Yalçın’ın derbi karnesinin iyi olması, son Galatasaray maçına da benzer bir psikolojiyle çıkıp kazanmış olmaları kimsenin içini ferahlatmıyordu. Trabzonspor’un da kazanmak için son derece haklı sebepleri vardı.

MAÇ BEKLEDiĞiMiZ GiBiYDi

Bordo mavililer zirvedeki yalnız yürüyüşlerini daha da yalnızlaştırmak, ligin bu haftasında kimse kimseyi şampiyon ilan edemeyecek olsa da en azından psikolojik olarak o üstünlüğü perçinlemek ve deplasmanda yenilmezlik rekorunu daha da uzatmanın peşindeydi. Beşiktaş’ın ilk dakikalarda baskıyla başlayacağını, Trabzon’un ise derbilerdeki genel tavrını sürdürüp daha temkinli olacağını, üstünlüğünü ilerleyen dakikalarda yorgunluk rakibi vurduktan sonra kurmaya çalışacağını, büyük olasılıkla karşılıklı goller izleyeceğimizi maç başlamadan biliyorduk. Öyle de oldu.