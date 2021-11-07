Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçın’a dikkat çeken uyarı!

Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçın’a dikkat çeken uyarı!
3 views
07 Kasım 2021 - 12:26

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçın’a dikkat çeken uyarı!

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçına dikkat çeken uyarı

Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi Hürriyet yazarları köşelerinde değerlendirdi. Güntekin Onay, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’a dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 10’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor’un gollerini 45+4’te Abdülkadir Ömür ve 90+6’da Cornelius atyarken Beşiktaş’ın sayısını 62’de Larin kaydetti.

Bu sonucun ardından lider Trabzonspor’un puanı 30 oldu. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları, derbiyi değerlendirdi.

Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor…Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor…

BANU YELKOVAN: İKİ TAKIM DA 1 PUANA RAZI DEĞİLDİ

Haftanın en heyecan verici maçına iki taraf çok farklı psikolojilerde çıktı. Hatay mağlubiyeti sonrası, artık iyiden iyiye kâbusa dönen Şampiyonlar Ligi deplasmanını ekledikten sonra dönüp lider Trabzonspor ile oynamak, Beşiktaş’ın tercih edeceği fikstür değildi kuşkusuz. Sergen Yalçın’ın derbi karnesinin iyi olması, son Galatasaray maçına da benzer bir psikolojiyle çıkıp kazanmış olmaları kimsenin içini ferahlatmıyordu. Trabzonspor’un da kazanmak için son derece haklı sebepleri vardı.

MAÇ BEKLEDiĞiMiZ GiBiYDi

Bordo mavililer zirvedeki yalnız yürüyüşlerini daha da yalnızlaştırmak, ligin bu haftasında kimse kimseyi şampiyon ilan edemeyecek olsa da en azından psikolojik olarak o üstünlüğü perçinlemek ve deplasmanda yenilmezlik rekorunu daha da uzatmanın peşindeydi. Beşiktaş’ın ilk dakikalarda baskıyla başlayacağını, Trabzon’un ise derbilerdeki genel tavrını sürdürüp daha temkinli olacağını, üstünlüğünü ilerleyen dakikalarda yorgunluk rakibi vurduktan sonra kurmaya çalışacağını, büyük olasılıkla karşılıklı goller izleyeceğimizi maç başlamadan biliyorduk. Öyle de oldu.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor…Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor…
Ece Seçkin Süper Mini Konser Kıyafetiyle Geceye Damga VurduEce Seçkin Süper Mini Konser Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu
Merve Boluğur İtiraf Etti: Göğüslerime Estetik YaptırdımMerve Boluğur İtiraf Etti: Göğüslerime Estetik Yaptırdım
Şeyma Subaşı Çarşafa Sarılıp Poz VerdiŞeyma Subaşı Çarşafa Sarılıp Poz Verdi
Aslı Enver Yaza Veda Edemedi: Hayran Bırakan Tekne PozlarıAslı Enver Yaza Veda Edemedi: Hayran Bırakan Tekne Pozları
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !