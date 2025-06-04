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MUHARREM İNCE, EKREM İMAMOĞLU’NU SİLİVRİ’DE ZİYARET EDECEK

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün saat 14:30’da Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek bayramlaşacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 14:30’da Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edeceğini duyurdu. İnce, ziyarette İmamoğlu ile bayramlaşacağını belirtti.

Muharrem İnce’nin Paylaşımı

İnce sosyal medya hesabında şu şekilde bir paylaşımda bulundu:
“Bugün saat 14:30’da Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek kendisiyle bayramlaşacağım.”

İmamoğlu’nun Tutukluluğu ve Bayram Ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde bir mahkeme kararıyla Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. İnce’nin bayramlaşmak için yaptığı bu ziyaret, siyasi açıdan önemli bir anlam taşıyor ve Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırması bekleniyor.

MUHARREM İNCE, EKREM İMAMOĞLU’NU SİLİVRİ’DE ZİYARET EDECEK
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