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Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Haziran 2024 - 9:22

Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur’un, velayeti Reha Muhtar’da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - Sayfa 1

Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010 yılında boşandı.

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Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - Sayfa 2

İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi.

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Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - Sayfa 3

Mahkeme kızları Mina’nın velayetini Deniz Uğur’a, oğulları Poyraz’ı ise Reha Muhtar’a verdi.

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Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - Sayfa 4

Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur’a iştirak nafakası davası açmıştı.

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Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - Sayfa 5

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi, Deniz Uğur’un çocukları Poyraz için Reha Muhtar’a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

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Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - Sayfa 6
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Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - Sayfa 7
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Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - Sayfa 8
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