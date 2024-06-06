Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur’un, velayeti Reha Muhtar’da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.
Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010 yılında boşandı.
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İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi.
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Mahkeme kızları Mina’nın velayetini Deniz Uğur’a, oğulları Poyraz’ı ise Reha Muhtar’a verdi.
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Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur’a iştirak nafakası davası açmıştı.
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Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi, Deniz Uğur’un çocukları Poyraz için Reha Muhtar’a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.
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