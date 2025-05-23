ÖZGÜR ÖZEL’DEN YOLSUZLUK RESTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki bazı AK Parti belediyelerinde yapıldığı iddia edilen yolsuzluklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Salı günü her şeyi açıklayacağım” diyerek tarihe net bir işaret koyan Özel, ilk hedefin Fatih Belediyesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer’in duruşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gündeme bomba gibi düşen açıklamalarında Özel, İstanbul’daki bazı AKP’li belediyelerin yolsuzluk dosyalarını kamuoyuna sunmaya hazırlandığını duyurdu.

“Fatih Belediyesi’nden Başlayacağım” diyen Özel, ellerinde 2-3 yıldır işlem yapılmadan bekletilen Sayıştay raporlarının olduğunu belirterek, “Salıya kadar gereğini yapmazsanız, ben kamuoyuna açıklayacağım. Sayıştay’ın bile yıllardır gündeme getirdiği usulsüzlükler var. Artık gizlemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BAŞKANLARINI KORKUTARAK DEĞİL, HUKUKLA DAVRANIN”

Açıklamalarında hukuk devleti ilkesine de dikkat çeken Özgür Özel, soruşturmaların hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı. “Belediye başkanlarını evlerinden sabahın köründe alarak, ailelerini korkutarak değil; insan gibi çağırarak ifadesini al” diyen Özel, emniyet güçlerine çağrıda bulundu.

Özel, “Hiçbir belediye başkanına onur kırıcı, düşman hukuku uygulanamaz. Bugün yaşananlar vicdana sığmıyor. Fatih Belediyesi dosyaları bekletiliyor. Ya siz işlem yaparsınız ya da Salı günü ben belgelerle kamuoyunun önüne çıkacağım” dedi.

“ERDOĞAN ANAYASA DİYOR AMA KENDİSİNE UYGULAMIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa değişikliği çağrısını da değerlendiren Özel, “Anayasaya uymayan birisiyle yeni bir anayasa müzakere edilemez” sözleriyle sert çıktı. Erdoğan’ı hukuk kurallarını çiğnemekle suçlayan Özel, “Kendi siyasi bekası uğruna yıllardır hukuku çiğneyen, bekar bir anneyi evladından ayıran, Osman Kavala’yı yalanlarla hapiste tutan bir zihniyetle yeni anayasa yapılamaz. Ama Erdoğan’ı seçmiş, bugün pişman olmuş halkla en demokratik anayasayı yaparız” dedi.

“BU ZULÜM KİME? BU HIRS KİME?”

CHP lideri, son dönemde yapılan gözaltı ve tutuklamalara da sert tepki gösterdi. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun özel kaleminde görev yapan bir çalışanın sabah erken saatlerde çocuğuyla yaşadığı evden alınmasına değinen Özel, “Bu nedir ya? Düşman hukuku mu bu? Bu kadını korkutunca ne elde ediyorsunuz? Evladının gözyaşları Erdoğan’a ne kazandırıyor?” diyerek iktidarı vicdansızlıkla suçladı.

“ERKEN SEÇİM BU ÜLKENİN TEK ÇIKIŞ YOLU”

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “Bu kadar yoksulluğun, bu kadar hukuksuzluğun, bu kadar umutsuzluğun yaşandığı bir ülkede tek çare sandıktır. Erdoğan’ın kaybedeceği bir seçim Türkiye için umut olabilir. Her akşam miting yapıyoruz. Halk artık değişim istiyor” diye konuştu.