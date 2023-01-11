MasterChef 2022’nin şampiyonu belli oldu

TV8’de 2022 MasterChef büyük final heyencanı yaşandı. Metin ve Kıvanç’ın şampiyonluk için tezgah başına geçtiği gecede finalin ne şekilde ilerleyeceği MasterChef jürisi tarafından açıklandı.
Yarışın ilk etabında iki MasterChef adayı Türk mutfağı yorumlaması konspeti kapsamında üç tabak çıkardı. Bu menüde; başlangıç, ana yemek ve tatlı sunuldu.
Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin’in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), İslim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası olarak açıklandı.
İlk etap toplamda 30 puan üzerinden sonlandı. Tabaklara her şeften 10 puan üzerinden oy verildi. İlk turdan Kıvanç 20 puan alarak ikinci tura yükseldi. Metin de ilk menüden toplamda 18 puan topladı.
Final gecesinin ikinci etabında da yarışmacılar uluslar arası mutfaktan seçtikleri bir menüyü çıkardı.
Kıvanç’ın uluslar arası mutfak menüsü: Ahtapot rüyası, kış ördeği ve Strudel oldu. Metin de ikinci turda; buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan,kakule toprağı üzerine Melisa çiçek mousse yaptı. Şefler tadım, değerlendirme ve puanlamayı tamamladı. Bu aşamanın puanları canlı yayında duyuruldu.
Kıvanç’ın uluslar arası mutfak menüsü: Ahtapot rüyası, kış ördeği ve Strudel oldu. Metin de ikinci turda; buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan,kakule toprağı üzerine Melisa çiçek mousse yaptı. Şefler tadım, değerlendirme ve puanlamayı tamamladı. Bu aşamanın puanları canlı yayında duyuruldu.
Üçüncü ve final aşamasında Metin’in imza tabağının adı ”Şöhret”. Kıvanç, finaldeki imza tabağının adını ”Ada” olarak açıkladı.
Aslan balığı, dikenli ve zehirli balık. Antalya’dan getirttiğini belirten Kıvanç, finalde Aslan balığını değerlendirdi. Riskli bir balık olduğunu belirten Mehmet Şef, Kıvanç’a balıkla ilgili bir sıkıntı olup olmayacağını sordu.
Yarışmacılar finali getirecek imza tabağını canlı yayında, eski yarışmacılar, aileler ve seyirciler karşısında çıkardı.
Jüri tarafından son oyların verilmesinin ardından MasterChef 2022 şampiyonu Metin oldu