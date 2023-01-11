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MasterChef 2022’nin şampiyonu belli oldu

MasterChef 2022’nin şampiyonu belli oldu
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11 Ocak 2023 - 10:01
MasterChef’in 2022 sezonu kıran kıran mücadele ile noktalandı. Tüm sezon boyunca kusursuz yarışarak finale kadar gelmeyi başaran Metin ve Kıvanç, büyük final gecesinde yaptıkları üç menü ile sezona damga vurdu. İşte MasterChef 2022 şampiyonu…

MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 1

TV8’de 2022 MasterChef büyük final heyencanı yaşandı. Metin ve Kıvanç’ın şampiyonluk için tezgah başına geçtiği gecede finalin ne şekilde ilerleyeceği MasterChef jürisi tarafından açıklandı.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 2

Yarışın ilk etabında iki MasterChef adayı Türk mutfağı yorumlaması konspeti kapsamında üç tabak çıkardı. Bu menüde; başlangıç, ana yemek ve tatlı sunuldu.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 3

Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin’in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), İslim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası olarak açıklandı.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 4

İlk etap toplamda 30 puan üzerinden sonlandı. Tabaklara her şeften 10 puan üzerinden oy verildi. İlk turdan Kıvanç 20 puan alarak ikinci tura yükseldi. Metin de ilk menüden toplamda 18 puan topladı.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 5

Final gecesinin ikinci etabında da yarışmacılar uluslar arası mutfaktan seçtikleri bir menüyü çıkardı.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 6

Kıvanç’ın uluslar arası mutfak menüsü: Ahtapot rüyası, kış ördeği ve Strudel oldu. Metin de ikinci turda; buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan,kakule toprağı üzerine Melisa çiçek mousse yaptı. Şefler tadım, değerlendirme ve puanlamayı tamamladı. Bu aşamanın puanları canlı yayında duyuruldu.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 7

Kıvanç’ın uluslar arası mutfak menüsü: Ahtapot rüyası, kış ördeği ve Strudel oldu. Metin de ikinci turda; buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan,kakule toprağı üzerine Melisa çiçek mousse yaptı. Şefler tadım, değerlendirme ve puanlamayı tamamladı. Bu aşamanın puanları canlı yayında duyuruldu.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 8

Üçüncü ve final aşamasında Metin’in imza tabağının adı ”Şöhret”. Kıvanç, finaldeki imza tabağının adını ”Ada” olarak açıkladı.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 9

Aslan balığı, dikenli ve zehirli balık. Antalya’dan getirttiğini belirten Kıvanç, finalde Aslan balığını değerlendirdi. Riskli bir balık olduğunu belirten Mehmet Şef, Kıvanç’a balıkla ilgili bir sıkıntı olup olmayacağını sordu.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 10

Yarışmacılar finali getirecek imza tabağını canlı yayında, eski yarışmacılar, aileler ve seyirciler karşısında çıkardı.

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 11

Jüri tarafından son oyların verilmesinin ardından MasterChef 2022 şampiyonu Metin oldu

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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 12
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MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oldu - Sayfa 13
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