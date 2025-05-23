  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. EKREM İMAMOĞLU’NUN AFİŞ VE PANKARTLARINA İSTANBUL’DA YASAK GELDİ

EKREM İMAMOĞLU’NUN AFİŞ VE PANKARTLARINA İSTANBUL’DA YASAK GELDİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun afiş ve pankartlarının İstanbul genelinde kullanılmasını yasakladı. Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ilgili materyallerin toplatılması ve gerekli yaptırımların uygulanması talimatını iletti.

Yapılan incelemede, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve sesinin yer aldığı propaganda içerikli afiş ve pankartların metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar gibi toplu taşıma araçlarında yaygın şekilde kullanıldığı tespit edildi. Bu materyallerin kaldırılması ve yasaklanması yönünde karar alındı.

Öte yandan, 23 Mart’ta hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan İmamoğlu’nun sesinden metro istasyonlarında yapılan anonslar da dikkat çekti. Anonsta, “Bu savaşı kazanacağım, Allah şahit, hodri meydan!” ifadeleri yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması ve yaşanan bu yeni gelişme, siyasi ve hukuki tartışmaları beraberinde getirmeye devam ediyor.

EKREM İMAMOĞLU’NUN AFİŞ VE PANKARTLARINA İSTANBUL’DA YASAK GELDİ
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp