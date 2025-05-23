EKREM İMAMOĞLU’NUN AFİŞ VE PANKARTLARINA İSTANBUL’DA YASAK GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun afiş ve pankartlarının İstanbul genelinde kullanılmasını yasakladı. Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ilgili materyallerin toplatılması ve gerekli yaptırımların uygulanması talimatını iletti.

Yapılan incelemede, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve sesinin yer aldığı propaganda içerikli afiş ve pankartların metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar gibi toplu taşıma araçlarında yaygın şekilde kullanıldığı tespit edildi. Bu materyallerin kaldırılması ve yasaklanması yönünde karar alındı.

Öte yandan, 23 Mart’ta hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan İmamoğlu’nun sesinden metro istasyonlarında yapılan anonslar da dikkat çekti. Anonsta, “Bu savaşı kazanacağım, Allah şahit, hodri meydan!” ifadeleri yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması ve yaşanan bu yeni gelişme, siyasi ve hukuki tartışmaları beraberinde getirmeye devam ediyor.