Lüks aracında, elinde bir tomar parayla konuşan hoca zenginliğinin dini açıklamasını yaptı!

Bir hoca kendisine sorulan “hocam her arabaya bir bahaneniz var. Buna nedir acaba?” sorusuna elinde bir tomar dolarla lüks aracında zenginliğinin açıklamasını yaptı:

“Bir külli bir de cüzi irade vardır. Hangi anne babadan doğacağım ve paranın da bana mı nasip olacağı külli irade, Allah’ın istemesidir. Parayla da Mercedes’e, BMW’ye ya da Range Rover’a bineceğim de cüzi iradedir. O da benim isteğimdir”