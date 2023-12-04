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Özgür Özel’den ‘İyi Parti iş birliğini kabul etmezse’ sorusuna cevap! ‘İki A planımız var…’

Özgür Özel’den ‘İyi Parti iş birliğini kabul etmezse’ sorusuna cevap! ‘İki A planımız var…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Aralık 2023 - 16:08

CHP lideri Özgür Özel, İyi Parti’nin iş birliğini kabul etmemesi durumunda ne yapılacağı sorusuna “İki A planımız var” diyerek cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da milletvekilleriyle yaptığı kampı takip eden gazetecilerle bir araya geldi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; İyi Parti’nin CHP ile yerel seçimde iş birliğini ele alacağı bugünkü genel idare kurulu toplantısı ve İyi Parti ile işbirliği ihtimali sorulan Özel şu değerlendirmelerde bulundu:

HIZLA ADAYLARIMIZI AÇIKLARIZ

“İki tane A planımız var. İlki İyi Parti kabul ederse oturup hızlı bir şekilde ittifak görüşmelerini yapmak. İkinci A planımız İyi Parti kabul etmezse hızla adaylarımızı tespit edip sahaya çıkmak. İyi Parti’nin kararı üzerinden bir şey tasarlamıyoruz. Verecekleri karardan sonra İYİ Parti ile bir gerginlik, hayal kırıklığı, soğukluk yaşamayız. Kararlarını saygı ile karşılayacağız.”

Meral Akşener ile görüşmesini de anlatan Özel, “Bana ‘Ne teklif ediyorsunuz’ diye sordu. Ben de ‘Kararınızı kaldırırsanız, bir masa kuralım ve başına geçelim; İstanbul, Ankara’dan, 11 büyükşehirden başlayarak Türkiye’yi konuşalım’ dedim. Biz onlara çalışma masası teklif ettik” ifadelerini kullandı.

“HEDEP’İ BEKLİYORUZ”

HEDEP ile işbirliği görüşmelerinin yapılıp yapılmayacağı da sorulan Özel, “HEDEP’in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açmışlardı. ‘Ziyaretinize de gelmek isteriz’ dediler. ‘Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz’ dediler. Onlar ‘Randevu talep edeceğiz’ dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz” yanıtını verdi.

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