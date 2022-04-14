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NBA’de Cedi Osman’lı Cleveland’ın kader maçı rakibi belli oldu

NBA’de Cedi Osman’lı Cleveland’ın kader maçı rakibi belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Nisan 2022 - 11:07

NBA’de play-in heyecanı gece oynanan iki mala devam etti. Doğu Konferansı’nda Charlotte Hornets’i yenen Atlanta Hawks, Batı’da ise San Antonio Spurs’ü deviren New Orleans Pelicans adını play-off’un son takımlarını belirleyecek maçlara yazdırdı.

NBA’de heyecan, normal sezonun ardından play-in ile devam ediyor. Doğu Konferansı’nı 9. sırada bitiren Atlanta Hawks, 10. olan Charlotte Hornets’i 132-103 yenerek Play-Off’a 8. sıradan girmek için Cleveland Cavaliers’ın rakibi oldu. İki takım Cuma gecesi karşı karşıya gelecek.

Atlanta’da Trae Young 24 sayı 11 asist, DeAndre Hunter 22 sayı, Clint Capela 15 sayı 17 ribauntla oynadı. Charlotte Hornets’te ise 26 sayı ile maçın en skorer oyuncusu LaMelo Ball oldu.

Pelicans, Spurs’ün sezonunu bitirdi

Batı Konferansı 9-10 maçında ise New Orleans Pelicans, daha çekişmeli geçen maçta San Antonio Spurs’ü 113-103 mağlup etti. Pelicans’ta CJ McCollum 32 sayı, Brandon Ingram 27 sayı, Jonas Valanciunas 22 sayı 14 ribauntla yıldızlaştı. Spurs’de ise Davin Vassell 23 sayıya takımın en skoreri oldu.

Pelicans bu galibiyetle Batı Konferansı play-off’una 8. sıradan girmek için Los Angeles Clippers ile karşılaşmaya hak kazandı. İki takım Cuma gecesi karşı karşıya gelecek.

NBA’de play-off’lar Cumartesi başlıyor

Batı ve Doğu Konferansı’ndaki son iki yer de dolduğunda NBA play-off heyecanı başlayacak.

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Eşleşmeler şu şekilde:

Doğu konferansı

Miami Heat – Cleveland Cavaliers / Charlotte Hornets
Boston Celtics – Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks – Chicago Bulls
Philadelphia 76ers – Toronto Raptors

Batı konferansı

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers / New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves
Golden State Warriors – Denver Nuggets
Dallas Mavericks – Utah Jazz

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