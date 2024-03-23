Moskova’daki terör saldırısında 11 gözaltı!

Moskova’da en az 93 kişiyi katleden ve onlarca kişiyi yaralayan teröristlerin polis kovalamacası sonucu gözaltına alındığı bildirildi. Rus istihbaratı, 4’ü saldırıda yer alan 11 kişinin gözaltına alındığını ve teröristlerin Ukrayna ile bağlantılı olduğunu belirtti.
Kremlin, Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası’daki bir konser salonunu dün akşam kana bulayan saldırganların yakalandığını duyurdu.
Saldırıda can kaybı 93’e yükselirken milletvekili Aleksandır Kinstein, Telegram hesabında, iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Moskova’ya 349 kilometre uzaklıkta yer alan Bryansk bölgesindeki polis kovalamacasında iki kişinin beyaz bir aracın içinde yakalandığı kaydedildi. Kinstein, diğer şüphelilerin bölgedeki ormanlık alana kaçtığını belirtti.
‘UKRAYNA’YA KAÇIYORLARDI’
Kremlin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Moskova’daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını” rapor ettiğini bildirdi.
FSB, teröristlerin Ukrayna sınırına kaçarken yakalandığını ve Ukrayna tarafıyla irtibat halinde olduğunu öne sürdü.
Baza isimli Telegram kanalı ise, IŞİD’in üstlendiği terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen şahısların fotoğraflarını paylaştı.
Tacikistan vatandaşı olduğu belirtilen isimler, Nasridinov Makhmadrasul (37), Ismonov Rivozhidin (51), Safolzoda Shokhinjonn (21) ve Nazarov Rustam (29) olarak açıklandı.