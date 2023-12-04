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Prof. Dr. Naci Görür, o sözlerinden pişman oldu! ‘Keşke söylemeseydik…’

Prof. Dr. Naci Görür, o sözlerinden pişman oldu! ‘Keşke söylemeseydik…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Aralık 2023 - 16:05

Prof. Dr Naci Görür, “Deprem için önce yasa çıkarılması gerektiğini söyledik. Keşke söylemeseydik. Öyle bir yasa çıkardılar ki halkı korkuttular. Deprem bahanesiyle rant pazarlıkları yapılıyor” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, kamuoyunda “kentsel dönüşüm yasası” olarak yankı bulan torba yasa hakkında, “Bir kenti depreme hazırlamak için önce yasa çıkarılması gerektiğini söyledik. Ancak keşke söylemeseydik. Geçen günlerde bir yasa çıkardılar ama halkı korkuttular. Bugün yaptığımız dönüşümde rant pazarlıkları yapılıyor. Deprem de bahane ediliyor” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyonu’nun düzenlediği 5. İstanbul Kent Sempozyumu dün Harbiye Askeri Müzesi’nde sona erdi. Uzmanların katılımıyla düzenlenen sempozyumda “Afet Riskleri ve Kent Politikaları” konulu oturumlar düzenlendi.

Cumhuriyet’in aktardığı sempozyumun ilk oturumunda konuşan Bilim Akademisi kurucu üyesi ve afet bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kamuoyunda “kentsel dönüşüm yasası” olarak yankı bulan torba yasaya “Bizler de bir kenti depreme hazırlamak için önce yasa çıkarılması gerektiğini söyledik. Ancak keşke söylemeseydik. Geçen günlerde bir yasa çıkardılar ama halkı korkuttular. Yurttaşlarda ‘Acaba malımıza mı çökecekler?’ diye bir endişe var. Böyle bir yasayla kenti yönetemezsiniz. Yönetebilmek için halkın, yerel yönetimin ve devletin el ele olması gerekiyor. Bu şartlarda İstanbul’da dönüşüm olamaz. Belediye ve hükümet didişmesinin ortasında halkın da korktuğu ortamda depreme hazırlanamayız. Ben deprem odaklı kentsel dönüşüm yapıldığına inanmıyorum. Bugün yaptığımız dönüşümde rant pazarlıkları yapılıyor. Deprem de bahane ediliyor” diyerek sitem etti.

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