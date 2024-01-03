Deprem ve uçak kazası sonrası akıllara geldi! Nostradamus’un 2024 kehanetlerinde başka neler var?

Son zamanlarda meydana gelen deprem ve uçak kazalarının ardından akıllara Nostradamus’un kehanetleri geldi.
Kehanetleriyle bilinen Nostradamus’un 450 yıl önce ifade ettiği 2024 kehanetlerinden birinin gerçekleşme ihtimali sosyal medyada gündem oldu.
İklim krizine dair kehanetiyle ortaya çıkan ‘kıyamet kahini’ olarak da bilinen Nostradamus’un sözleri “Japonya depremine mi işaret ediyor?” denildi.
Gerçek adı “Michel de Nostredame” olan kahin bundan tam 450 kadar uzun bir süre önce yayımlanan Les Prophéties adlı kitabındaki kehanetlerinin büyük çoğunluğunun yıllar içinde gerçekleştiği ortaya çıktı.
Nostradamus’un, Adolf Hitler’in yükselişini, Başkan John F Kennedy’nin vurulmasını, Covid pandemisinin başlangıcını ve hatta 2022’nin hayat pahalılığı krizini önceden bildiği iddia ediliyor.
Ayrıca 1555’te Les Propheties adıyla yayınlanan esrarengiz yazıları yüzyıllar boyunca yorumlanarak tartışıldı. Nostradamus’un eserlerinde 2024 yılı için 4 büyük kehanet yer aldı. Bunlar arasında jeopolitik çatışmalar, kraliyet kargaşası, yeni bir papa ve iklim felaketleri bulunuyordu.
Nostradamus, bugün yaşanan şiddetli fırtınalar, kontrol edilemeyen yangınlar ve artan sıcaklıklar gibi şiddetli hava olaylarını önceden tahmin ettiği aktarılırken kuraklaşan topraklardan ve büyük sellerden bahseden şiirler yazdığı belirtildi.
Ayrıca, tarımı yok eden ve hastalıklara ve açlığa yol açan tsunamilere işaret edebilecek “devasa dalgalar yoluyla çok büyük bir kıtlık” konusunda da uyarıda bulunduğu aktarıldı.
Uzmanların başlangıçta dalgaların 16,5 ft yüksekliğe kadar ulaşabileceğini düşündüğü büyük bir tsunami uyarısını tetikleyen depremin ardından çeşitli bölgelerde yaşayanlara “derhal tahliye edilmesi” ifade edildi.