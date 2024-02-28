Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında 1 Nisan savaşı! Bomba kulis: Ekrem İmamoğlu reklam panolarında Özgür Özel’in görselini istemedi .

Yerel seçimlere artık çok az bir süre kalırken CHP’de iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün daha da büyüyor. Özgür Özel koltuğunu sağlama almak isterken Kemal Kılıçdaroğlu da geri dönüş için fırsat kolluyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’da Özel üzerinde baskı kurarken, İstanbul’da yaşanacak hezimet sonrası koltuğun kenarından tutmaya çalışıyor. Partiyi 1 Nisan telaşı sararken, gazeteci Zafer Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bomba bir kulis bilgisi verdi. Şahin, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki reklam panolarında Özgür Özel’in görselini istemediğini ve ajanslardaki rezervasyonları iptal ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde türlü oyunların oynandığı kurultay sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi.

EKREM İMAMOĞLU PARTİDE AT KOŞTURUYOR

İstanbul’un ve İstanbullun çilesi Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı.

ÖZGÜR ÖZEL “EŞ GENEL BAŞKAN” KONUMUNDA!