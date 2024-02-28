FETÖ’nün köstebeği eski MİT’çi Yasin Ugan’a Yargıtay tokadı! Cezası onandı .

FETÖ tarafından Ugan sorumluluğunda 2013 yılında kurulan kozmik ofiste yüksek teknolojilerle uzaktan sistem bilgisayarlar marifetiyle devletin tüm kurumlarının verilerine, istihbari bilgilerine ulaşıldığı, kurumlardaki bilgisayar sistemlerine bağlandığı, yine örgüt adına Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari bilgilerine bu uzaktan sistemler üzerinden ulaştığı kaydedildi. Hatta bu merkezden telefon dinlemesi de yapıldığı merkezin sorumlusu Ugan’ın ise belirli bir kota dahilinde telefon dinleme imtiyazına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ugan silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan 22 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldı. Ugan’ın ceza almasının ardından Bölge Adliye Mahkemesine yapılan istinaf başvuruları reddedilirken, dosya avukatları tarafından Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 3.Ceza Dairesi, FETÖ’nün kozmik imamı Ugan hakkında verilen hapis cezalarının onanmasına karar verdi.