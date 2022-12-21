Dolandırıcı Kabadayı tehdit ediyor!

Reza Zarrab ve Hadise’nin ‘yasak aşk’ skandalında sular durulmuyor. Şimdi de yazışmaları ortaya

çıkaran Haberkonseyi.com’un sahibi Yaşar Çakmak, Reza Zarrab olduğunu iddia eden bir hesap

tarafından tehdit edildi. Daha önce de yine haber merkezimizin bulunduğu ofise kimliği belirsiz kişiler

tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz haftlarda whatsapp yazışmaları Haber Konseyi tarafından ortaya dökülen aşk

skandalının ardından Zarrab ve Hadise’nin sessizliği sürerken, ünlü iş adamına ait olduğu düşünülen

hesaptan tehditler yapılması kafaları karıştırdı. Önceki gün yine Zerrab’ın adını kullanan bir instagram

hesabı haber sitemizin sahibi Yaşar Çakmak’a saldırgan tavırlar sergiledi.

Gazeteci Yaşar Çakmak’ın yanı sıra haberlerimize geniş yer veren Söylemezsem Olmaz programının

sunucuları da bu saldırgan cümlelerin hedefinde oldu. Yaşar Çakmak’a “Seninle de görüşeceğiz’ diyen

hesap ayrıca Bircan Bali için, “Bali misin, tiner mi”, Arto için, “Zırto”, Seren Serengil için ise “Yaşlıgil”

diyerek agresif tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberkonseyi.com’un sahibi Yaşar Çakmak, Reza Zarrab’ın adını kullanan hesabın kendisini tehdit

etmesinin ardından yaptığı açıklamada; “Sitemizin merkezine yapılan saldırının ardından polise

başvurup tutanak tutturduk. Şikayette bulunduk ancak saldırının olduğu bölümü gösteren bir kamera

olmadığı için, görüntüleri ekleyemedik. Biz resmi açıdan ne gerekiyorsa yaptık. Şahsıma olan saldırı

şimdi de bir instagram hesabından devam ediyor. Hesabın gerçek mi, sahte mi olduğunu bilmiyoruz

ancak Reza Zarrab gibi bir adamın kendi adını taşıyan bir hesaba izin vermesi ve kapatılması için bir

çabada bulunmaması da oldukça manidar” dedi.