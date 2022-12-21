Dolandırıcı Kabadayı tehdit ediyor!

Reza Zarrab ve Hadise’nin ‘yasak aşk’ skandalında sular durulmuyor. Şimdi de yazışmaları ortaya
çıkaran Haberkonseyi.com’un sahibi Yaşar Çakmak, Reza Zarrab olduğunu iddia eden bir hesap
tarafından tehdit edildi. Daha önce de yine haber merkezimizin bulunduğu ofise kimliği belirsiz kişiler
tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.
Geçtiğimiz haftlarda whatsapp yazışmaları Haber Konseyi tarafından ortaya dökülen aşk
skandalının ardından Zarrab ve Hadise’nin sessizliği sürerken, ünlü iş adamına ait olduğu düşünülen
hesaptan tehditler yapılması kafaları karıştırdı. Önceki gün yine Zerrab’ın adını kullanan bir instagram
hesabı haber sitemizin sahibi Yaşar Çakmak’a saldırgan tavırlar sergiledi.
Gazeteci Yaşar Çakmak’ın yanı sıra haberlerimize geniş yer veren Söylemezsem Olmaz programının
sunucuları da bu saldırgan cümlelerin hedefinde oldu. Yaşar Çakmak’a “Seninle de görüşeceğiz’ diyen
hesap ayrıca Bircan Bali için, “Bali misin, tiner mi”, Arto için, “Zırto”, Seren Serengil için ise “Yaşlıgil”
diyerek agresif tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Haberkonseyi.com’un sahibi Yaşar Çakmak, Reza Zarrab’ın adını kullanan hesabın kendisini tehdit
etmesinin ardından yaptığı açıklamada; “Sitemizin merkezine yapılan saldırının ardından polise
başvurup tutanak tutturduk. Şikayette bulunduk ancak saldırının olduğu bölümü gösteren bir kamera
olmadığı için, görüntüleri ekleyemedik. Biz resmi açıdan ne gerekiyorsa yaptık. Şahsıma olan saldırı
şimdi de bir instagram hesabından devam ediyor. Hesabın gerçek mi, sahte mi olduğunu bilmiyoruz
ancak Reza Zarrab gibi bir adamın kendi adını taşıyan bir hesaba izin vermesi ve kapatılması için bir
çabada bulunmaması da oldukça manidar” dedi.