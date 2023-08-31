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TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir içki grubuna zam geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir içki grubuna zam geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ağustos 2023 - 13:25

Mey Diageo grubu içkilere yüzde 3.5 maliyet zammı geldi. Yeni fiyat tarifesine göre, 35’lik rakı 295 liraya, 50’lik rakı 400 liraya, 70’lik rakı 529 liraya yükseldi.

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