Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Benzin ve Motorin Bu Gece Tarihi Zirvesini Görecek

Benzin ve Motorin Bu Gece Tarihi Zirvesini Görecek
3 views
01 Şubat 2022 - 15:07

Benzin ve Motorin Bu Gece Tarihi Zirvesini Görecek

Sektör kaynakları bu gece benzin ve motorine zam geleceğini aktardı.

Benzin ve Motorin Bu Gece Tarihi Zirvesini Görecek

 

 

Brent petrolün varil fiyatı ocak ayını son 30 yılın en iyi perfomansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçlendi.

KRT’den Olcay Aydilek’in aktardığına göre, sektör kaynakları, cuma günü hesaplanan zam tutarının hem benzin hem de motorin için 60-70 kuruş aralığında olduğunu belirterek, “Dolar kuru düştü. Küresel düzeyde ürün fiyatı da geriledi. Böylelikle, zam ihtiyacı da bir miktar azaldı” dedi.

TARİHİ ZİRVEYE YÜKSELECEK

Bu gece benzine 40, motorine 30 kuruş dolayında gelecek zamla birlikte bir litre benzin ve motorin, tüm zamanların en yüksek tutarına ulaşacağı belirtildi.

Zamla birlikte benzin, 14 TL 50 kuruşu geçecek. Motorin ise, 14 TL 70 kuruşa dayanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’den beklenmedik forvet operasyonu!Fenerbahçe’den beklenmedik forvet operasyonu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günüSağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü
Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı… 56 kent alarmdaMeteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı… 56 kent alarmda
Küçük Çocuk Erdoğan’ın ilk Vukuatı DeğilKüçük Çocuk Erdoğan’ın ilk Vukuatı Değil
Erdoğan Geri Adım Atmıştı: Bahçeli Sezen Aksu’yu Yeniden Hedef GösterdiErdoğan Geri Adım Atmıştı: Bahçeli Sezen Aksu’yu Yeniden Hedef Gösterdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses’ten büyük yatırım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’den beklenmedik forvet operasyonu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı… 56 kent alarmda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küçük Çocuk Erdoğan’ın ilk Vukuatı Değil
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan Geri Adım Atmıştı: Bahçeli Sezen Aksu’yu Yeniden Hedef Gösterdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatma Girik’in Kardeşinden Şok İddia: Ablamı Öldürdüler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli: Tıka Basa Balık Yiyen İmamoğlu’nun Sinsi Faaliyetlerini Görmek Gerekir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzin ve Motorin Bu Gece Tarihi Zirvesini Görecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Turbo Turabi’nin Parti Paylaşımı Gündem Oldu: Bu Nasıl Ortam?
SON DAKİKA HABERLERİ
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Avrupa’nın zirvesine oturdu!Ocak 24, 2022-9:21 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !