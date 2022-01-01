Benzin ve Motorin Bu Gece Tarihi Zirvesini Görecek

Brent petrolün varil fiyatı ocak ayını son 30 yılın en iyi perfomansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçlendi.

KRT’den Olcay Aydilek’in aktardığına göre, sektör kaynakları, cuma günü hesaplanan zam tutarının hem benzin hem de motorin için 60-70 kuruş aralığında olduğunu belirterek, “Dolar kuru düştü. Küresel düzeyde ürün fiyatı da geriledi. Böylelikle, zam ihtiyacı da bir miktar azaldı” dedi.

TARİHİ ZİRVEYE YÜKSELECEK

Bu gece benzine 40, motorine 30 kuruş dolayında gelecek zamla birlikte bir litre benzin ve motorin, tüm zamanların en yüksek tutarına ulaşacağı belirtildi.

Zamla birlikte benzin, 14 TL 50 kuruşu geçecek. Motorin ise, 14 TL 70 kuruşa dayanacak.