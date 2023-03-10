BU KAÇINCI

Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı.

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde rol alan Samyeli, daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan müzisyen Çağrı Telkıvan ile aşk yaşamaya başladı.