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BU KAÇINCI

BU KAÇINCI
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10 Mart 2023 - 16:00
50 yaşındakİ Defne Samyeli, gönlünü müzisyene kaptırdı. 10 gündür birlikte olduğu öğrenilen ikili, dün akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Basın mensuplarını görünce panikleyen ikili, aynı araca binerek uzaklaştı.

Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 1

Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı.

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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 2

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde rol alan Samyeli, daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan müzisyen Çağrı Telkıvan ile aşk yaşamaya başladı.

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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 3

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Gazete Magazin’de yer alan habere göre, gönlünü kendisinden yaşça küçük Çağrı Telkıvıran’a kaptıran Samyeli, ilişkisini gizleyemedi.

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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 4

Dün gece Armutlu’da bir mekandan birlikte çıkan ikili, Defne Samyeli’nin arabası ile mekandan ayrılmak istedi.

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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 5

Mekan çıkışı karşılarında basın mensuplarını gören Telkıvıran ve Samyeli, panikledi.

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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 6

Çift, ilişkileriyle ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.

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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 7

İkilinin yaklaşık 10 gündür birlikte olduğu ve yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi desteklediği öğrenildi.

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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 8
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 9
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 10
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 11
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 12
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 13
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 14
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 15
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 16
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 17
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 18
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 19
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 20
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 21
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 22
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Defne Samyeli gönlünü genç müzisyene kaptırdı! Kameralara yakalanınca paniklediler - Sayfa 23

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