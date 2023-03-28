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İYİ Parti’den YSK’ye Erdoğan dilekçesi: Adaylığı Anayasa’ya aykırı

İYİ Parti’den YSK’ye Erdoğan dilekçesi: Adaylığı Anayasa’ya aykırı
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28 Mart 2023 - 15:29

Recep Tayyip Erdoğan’ın üçünü kez aday olmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade eden İYİ Parti, yarın açıklanacak geçici aday listesi öncesi YSK’ye dilekçe verdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına itiraz etmek için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gitti. YSK önünde açıklamalarda bulunan Poyraz, “Ben ümit ediyorum ve diliyorum ki yarınki geçici aday listesinde Sayın Erdoğan’ın isminin olmayacak. Bu bir siyasi tavır değildir. Bu bir hukuki tavırdır” dedi.

Poyraz’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

DİLEKÇEYİ YSK TEMSİLCİMİZE VERDİK: Yüksek Seçim Kurulu’nun oluşturduğu seçim takvimine göre yarın geçici Cumhurbaşkanlığı listeleri açıklanacak. Şu an olası olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesine ilişkin Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun ilgili maddelerini içeren, teknik detayları içeren dilekçemizi bugün YSK temsilcimiz Sayın Mustafa Tolga Öztürk’e verdik. Anayasamızın yüz birinci maddesi ve yüz altıncı maddesi ile mevzuatımızdaki hükümlere göre üçüncü aday olamayacağına ilişkin hukuki görüşümüzü ve hukuki itirazımızı YSK temsilcimize teslim ettik. Biz bugüne kadar İYİ Parti olarak siyasetimizin temelini de ülkeye hizmet etmemizin temelini de hukuk, demokrasi ve adalet ilkeleri üzerine oluşturduk. Bugün biz herhangi bir muhalif duruşla, muhalif duyguyla hareket etmiyoruz. Hepimizin tabi olduğu anayasanın ve ilgili mevzuatların gereği olarak biz bu başvurumuzu yapıyoruz.

ANAYASA’DA ÇOK NET İFADE EDİLDİ: Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu anki dönemin ikinci dönem olarak ilan edilmesi, kaldı ki iki bin on yedideki referandumda yapılan anayasa değişikliğinde anayasa yapıcı konumda olan iktidarın ve bununla ilişkin metinler hazırlayan iktidarın bunu halk oynamasına götüren iktidarın bunu unutmuş ya da bununla ilgili dikkatinden kaçmış olması ihtimali yoktur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın en fazla iki defa seçilebileceği hususu biliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda da hepimiz biliyoruz ki ilk olarak 2014 yılında ikinci kez de 2018 yılında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı makamı sabit olduğuna göre, hala Cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre bundan sonraki yapılacak seçimde üçüncü kez adaylı söz konusu olacaktır. Anayasa’da bu çok net bir şekilde ifade edilmiştir.

LİSTEDE ERDOĞAN’IN İSMİNİN OLMAYACAĞINI ÜMİT EDİYORUM: YSK, elbette ki Anayasaya, kanunlara bağlılık yemini etmiş üyelerden oluşmaktadır. Ben ümit ediyorum ve diliyorum ki yarınki geçici aday listesinde Sayın Erdoğan’ın isminin olmayacak. Bu bir siyasi tavır değildir. Bu bir hukuki tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurttaşı olarak hepimizin tabi olduğu Anayasaya olan saygımızla alakalıdır. Sayın Genel Başkanımız da bu çizgiyi hepimize siyasette şiar edindirmiştir. O yüzden biz bu başvurumuzu YSK’ya sunuyoruz.”

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