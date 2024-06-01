Ayşe Ateş – Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu! ‘Bakan Tunç’a talimat verdi…’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ‘e iade-i ziyaretinden sonra, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Beştepe’de kabul etti.
Yaklaşık bir yıldır Erdoğan’la görüşmeyi talep eden Ateş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün” dedi.
Ayşe Ateş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Ateş şu ifadeleri kullandı:
“Eğer dilinizi eğip büker, gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün ondan yüz çevirirseniz, başınıza geleceği siz düşünün! Zira Allah, yaptığınız her şeyden hakkıyla haberdardır.”