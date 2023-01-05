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Özcan Deniz Neden Gizlice Evlendi?

Özcan Deniz Neden Gizlice Evlendi?
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24 Ocak 2023 - 18:08

2018 senesinde nikah masasına oturan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, 2019’da olaylı bir halde boşandı. Kuzey adındaki oğullarının velayeti ve sertlik iddiasından kaynaklı eski eşiyle sıklıkla davalık olan Özcan Deniz’in hususi hayatıyla alakalı bir iddia ortaya atıldı.

 

SADE BİR NİKAH TÖRENİ YAPTILAR

50 yaşındaki Özcan Deniz, uzun süredir aşk yaşamış olduğu 28 yaşlarında İranlı modacı Samar Dagdar‘a geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi etti.

Söylemezsem Olmaz programında yer alan haberde, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin hafta sonu Zekeriyaköy’de evlerinde nikah masasına oturduğu iddia edildi.

Sessiz sedasız evlenen çift, evlilik haberiyle ilgili hiçbir açıklama da yapmadı.

ÖZCAN DENİZ’İN ANNESİ EVLENMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

Özcan Deniz’in annesi ise daha önce oğlunun ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada “Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller ve kalpler bir olsun. Kız arkadaşı bu söylediklerimi duyunca üzülecek ama Özcan’ın da bunu düşünmesi lazım” diyerek evliliği veto etmişti.

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