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Travis Barker’ın nişanlısı Kourtney Kardashian’ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu!

Travis Barker’ın nişanlısı Kourtney Kardashian’ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu!
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21 Aralık 2021 - 13:59

Travis Barker’ın nişanlısı Kourtney Kardashian’ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu!

Kardashian kardeşlerin en büyüğü Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Barker gündemden düşmüyor. Yaptığı yatak paylaşımları ile gündem olan Kourtney Kardashian’dan sonra şimdi de nişanlısı yatak paylaşımı ile olay oldu.

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 1

 Nişanlısı Travis Barker ile sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian, cesur paylaşımları ile her zaman zirvede.

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 2

Yatak odasından da bol bol fotoğraflarını paylaşan Kardashian, nişanlısını da kendine benzetti.

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 3

Travis Barker Kourtney Kardashian’ın ayağını öptüğü anları paylaştı.

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 4

Sevgilisiyle aynı pijamayı giyen Travis Barker Kourtney Kardashian’ın ayağını öperken çekilmiş bir kareyi paylaşarak “Noel için tüm istediğim” notunu düştü.

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 5

İşte o paylaşım:

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 6
Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 7

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 10

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 11

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 14

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 22

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 24

Travis Barker'ın nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu! - Sayfa 28

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