Travis Barker’ın nişanlısı Kourtney Kardashian’ın ayağını öptüğü yatak paylaşımı olay oldu!
Kardashian kardeşlerin en büyüğü Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Barker gündemden düşmüyor. Yaptığı yatak paylaşımları ile gündem olan Kourtney Kardashian’dan sonra şimdi de nişanlısı yatak paylaşımı ile olay oldu.
Nişanlısı Travis Barker ile sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian, cesur paylaşımları ile her zaman zirvede.
Yatak odasından da bol bol fotoğraflarını paylaşan Kardashian, nişanlısını da kendine benzetti.
Travis Barker Kourtney Kardashian’ın ayağını öptüğü anları paylaştı.
Sevgilisiyle aynı pijamayı giyen Travis Barker Kourtney Kardashian’ın ayağını öperken çekilmiş bir kareyi paylaşarak “Noel için tüm istediğim” notunu düştü.
İşte o paylaşım: