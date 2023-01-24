Nasıl Canice Öldürdüler?

İstanbul’da eski sevgilisi müzisyen ve model Seçil Çiftçi (25) tarafınca öldürülerek ormana atılmış olduğu ortaya çıkan Semih Sevim‘in (40) Tokat’ta yaşayan ağabeyi Ufuk Sevim (44), oldukça konuşulacak bir iddia ortaya attı. Sevim, “Kardeşime kumpas kurdular, pusu kurarak kardeşimi canice öldürdüler. Katil zanlısı Seçil Çiftçi’nin kardeşimi tek başına öldürmesi imkansız. Suçluların en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz” dedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 1 Ocak’ta Sancaktepe’de ormanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir adam ölü bedeni bulunmuş olduğu suç duyurusunu aldı. Jandarma vaka yeri araştırma ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin ayrım etmiş olduğu adam ölü bedeninin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim’e ait bulunduğunu belirledi.

Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle bağlantı kuruldu ve Sevim’in Tokat’ta ikamet ettiği, fakat kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafınca yitik suç duyurusunda bulunulduğu belirleme edildi.

FAİL ESKİ KIZ ARKADAŞI ÇIKTI

Semih Sevim’in İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı toplumsal medya hesapları ve plaka tanıma sistemi (PTS) üstünden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi.

Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri; Sevim’in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin tutarsız ifadelerinden şüphelendi. Ekipler, toplumsal medya hesaplarından Sevim’i tehlike arzettiği üstüne bulgular elde etmiş olduğu ve evinde uyuşturucu bulmuş olduğu Seçil Çiftçi’yi gözaltına aldı.

Çiftçi ifadesinde eski adam arkadaşı Semih Sevim ile ayrıldıklarını, fakat Semih Sevim’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan dövüşte öldürdüğünü, sonra ölü bedeni babası Cemal Çiftçi ile beraber Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

‘VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE İSTANBUL’A GİTTİ’

Semih Sevim’in Tokat’ta yaşayan iş insanı ağabeyi Ufuk Sevim, kardeşi ile katil zanlısı Seçil Çiftçi’nin arkadaşlıklarının 7 sene öncesine dayandığını belirterek, “Seçil Çiftçi buradan İstanbul’a taşındı. Semih Tokat’ta kaldı. İşinde, gücünde, hepimiz tarafında sevilen bir insandı. Seçil ile küçük tefek tartışmaları oldu. Hakaret sebebiyle mahkemelik olmuşlardı. Semih vefat etmeden bigün ilkin İstanbul’a gitti. 27’sinde mahkemesi vardı.