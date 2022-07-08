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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı…

Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı…
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08 Temmuz 2022 - 15:18

Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı…

Şu sıralar tatilde olan Bahar Candan’dan şoke eden bir paylaşım daha geldi. ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan sütyensiz halde havuz başında poz verdi. Ünlü fenomen eliyle göğüslerini kapamaya çalıştı.
Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 1

Her fırsatta maaşlı arkadaş aradığını söyleyen Bahar Candan sosyal medyada ilginç paylaşımlara imza atıyor.

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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 2

Zaman zaman bilerek frikik verdiği de olan ‘İşte Benim Stilim’in eski yarışmacısı Bahar Candan bu sefer sınırları zorladı.

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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 3

Ablası Nihal Candan’ın izinde giden Bahar Candan bu sefer havuz başında üstünü çıkardı.

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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 4

Üstsüz şekilde çekim yapan Bahar Candan bir eliyle göğüslerini kapatmaya çalıştı.

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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 5

O anlar sosyal medyada olay oldu.

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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 6

Candan’ın o halini görenler “Onlyfans’a gir de rahatla” yorumları yaptı.

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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 7

İşte o kareler…

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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 8
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 9
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 10

ROL MÜ YAPIYOR?

İlginç açıklamalarıyla magazin gündemine gelen Bahar Candan, “Rol mü yapıyorsunuz?” sorusunu şu yanıtı vermişti:

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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 11

“Sesim gerçek, değiştirmiyorum. Zaten rol de yapıyorsanız bir süre sonra ona dönüşüyorsunuz. ‘Sen geçmişte de böyle biri miydin?’ demek, kilo verdikten sonra zayıflayan birine ‘Sen ezelden beri zayıf mıydın?’ demekle aynı. Her şey değişim ve dönüşüm içerisinde.”

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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 12
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 13
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 14
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 15
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 16
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 17
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 18
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 19
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 20
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 21
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 22
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 23
2330

Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 24
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 25
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 26
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 27
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 28
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 29
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Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı… - Sayfa 30
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