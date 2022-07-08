Maaşlı arkadaş arıyordu! Bahar Candan havuz başında soyundu! Eliyle göğüslerini kapattı…

“Sesim gerçek, değiştirmiyorum. Zaten rol de yapıyorsanız bir süre sonra ona dönüşüyorsunuz. ‘Sen geçmişte de böyle biri miydin?’ demek, kilo verdikten sonra zayıflayan birine ‘Sen ezelden beri zayıf mıydın?’ demekle aynı. Her şey değişim ve dönüşüm içerisinde.”