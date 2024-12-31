SILA TÜRKOĞLU SEVGİLİSİYLE KAR TATİLİNE GİTTİ!

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız ile Kayseri Erciyes’te kar tatiline çıktı ve tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Sıla Türkoğlu, son dönemdeki oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Üç sezondur Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. Çift, geçtiğimiz günlerde kış tatili için Kayseri Erciyes‘e gitmeyi tercih etti.

Kar Keyfi ve Aşk Pozları

Kış tatilinin tadını çıkaran Sıla ve Ata, kar topu savaşı yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, hayranlarından büyük beğeni topladı. Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, sıkça birlikte fotoğraflarını paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyorlar.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/